¿Cuándo es el Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020?

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE surgió por primera vez en el año 2002 y desde entonces ha sido uno de los premios estivales con mayor participación. Este año 2020, ha disminuido la cuantía de sus premios debido a la pandemia de la coronavirus, pero aún así se prevé la venta de un gran número de boletos.

Los cupones del Sorteo Extra del Día de Verano 2020 se pueden comprar en los puestos de los vendedores de la ONCE o accediendo a su página web oficial mediante ordenador, móvil o tablet. Para la compra de tu número de la ONCE online es necesario registrarse y acceder con tu DNI y contraseña. El cupón del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 tiene un coste de 5 euros.

Horario del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE se celebra el sábado 15 de agosto a partir de las 21:15 horas (horario peninsular) , coincidiendo con la festividad de la Asunción de la Virgen. Podrás seguir el sorteo en directo y comprobar el resultado del Sorteo Extra de Verano a través de la web de Antena 3 Noticias.

Premios del Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020

Este 2020, la cuantía de los premios del sorteo Extra de verano de la ONCE se ha visto reducida con respecto a ediciones anteriores. Si el año pasado el primer premio estaba dotado con 20 millones, este año el acertante de las cinco cifras y serie premiadas se llevará un premio de 3 millones de euros. También se repartirán 119 premios de 20.000 € a las cinco cifras del primer premio y 1.080 premios de 500 € a las últimas cuatro cifras del primero. Además, el Sorteo Extra de Verano de la ONCE repartirá premios de 50 €, de 10 € y de 5 €.

En esta ocasión, el Sorteo Extra de Verano 2020 también reparte 20 premios adicionales de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales y 2.380 premios de 500 € a las cinco cifras de estas extracciones.

¿Dónde cobrar el premio del sorteo de verano de la ONCE?

Si en tu billete del Sorteo Extra de Verano 2020 se encuentra alguna de las combinaciones ganadoras del sorteo de la ONCE, puedes cobrarlo de varias maneras.

Si has participado a través de la página web 'JuegosONCE', recibirás un email indicando la cuantía de tu premio y este será ingresado en tu cuenta virtual. Desde esa cuenta, podrás transferirlo sin coste a una cuenta bancaria de la que seas titular o invertir el dinero en otros juegos de la ONCE.

Si has comprado tu número del Sorteo Extra de Verano 2020 a través de un vendedor oficial de la ONCE podrás cobrar tus premios dependiendo del importe a través del propio vendedor o mediante los Centros ONCE y las entidades bancarias autorizadas.

La ONCE tiene por costumbre celebrar varios sorteos extraordinarios a lo largo del año coincidiendo con festividades o fechas especiales. La crisis del coronavirus motivó que el Sorteo Extra del Día del Padre se viese aplazado del 19 de marzo al 21 de junio, tres días antes del Sorteo Especial del Día de San Juan. Sin embargo, estos no fueron los últimos sorteos especiales que la organización tiene pensado para este verano.

El Sorteo Extra de Verano de la ONCE 2020 ya tiene todo en marcha para repartir 3 millones de euros el 15 de agosto.