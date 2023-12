Horario y dónde ver el Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE

La Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebra la Navidad, el fin del año 2023 y el inicio del 2024 con el Sorteo del Cupón Extra de Navidad. Estas fechas son muy especiales, están cargadas de empatía, emoción, felicidad, pero también de muchos gastos en cenas y regalos. Por eso, la ONCE quiere ser un bálsamo para todos los que participen y alegrar este fin de fiesta repartiendo premios.

A diferencia de otros sorteos que concentraban una gran cuantía en un único premio especial, este Sorteo del Cupón Extra de Navidad reparte 80 premios de 400.000 euros a las cinco cifras del premio principal, 80 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional y 80 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional. Además, se repartirán 12.000 premios de 100 euros a las cinco cifras de terceros premios adicionales, así como miles de premios conformados por aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Para jugar a este sorteo hay que elegir un número de cinco cifras. De cada número se distribuyen 80 series, 80 cupones con el mismo número y el valor de cada uno de los décimos es de 10 euros.

En total se reparten más de 800.000 premios, en concreto, se otorgan 51.176.000 euros distribuidos entre los diferentes afortunados.

Los cupones se pueden adquirir hasta las 21.00 horas del 31 de diciembre en cualquier punto oficial de venta de la ONCE y en establecimientos autorizados. Asimismo, se pueden comprar a través de la página web de la organización.

Horario y dónde ver el Sorteo del Cupón Extra de Navidad

El Sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se celebrará el día 1 de enero de 2024 a las 11 de la mañana. Empezar así el año nuevo, con la fortuna de tu lado, es una buena manera de despertarse tras los festejos de Fin de Año.

Si quieres ver en directo el sorteo, tan solo tienes que acceder a la página web de Antena 3 Noticias. Además puedes comprobar tu cupón en la propia web de Antena 3, donde se publicará el listado de premios y también en cualquier centro autorizado de la ONCE.

Con este Sorteo del Cupón Extra de Navidad, esta época del año ya no solo será recordada por el turrón, la nieve, los regalos y las reuniones familiares, la ONCE también formará parte de este conjunto navideño con su particular reparto de premios.