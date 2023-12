Un hombre experimenta un viaje astral y visualiza el número ganador de la Lotería de Navidad 2023

¿Queréis saber cuál será el número ganador del Gordo de Navidad este año? Pues aquí lo tenéis. O, por lo menos, el número que un viajero astral cree que será el ganador.

El 73920. Este número de la Lotería de Navidad más viral en 2023. Ya está agotado en las cinco administraciones que lo venden y es culpa de David Hernando. Este hombre es todo un experto en viajes astrales y en lo que él llama "el otro plano".

Un viaje peculiar

Hace un mes, David Hernando decidió subir un vídeo a su cuenta de Tiktok desvelando el número que él vio en una de sus experiencias extracorporales: el 73920.

El también autor del libro 'El poder de la visualización en los números' señala en el vídeo que salió de su cuerpo "al plano astral", apareció en "los almacenes de un gran centro comercial que estaba enterrado bajo tierra y, tras salir a la calle y deambular por varios espacios, acabó en casa de su amigo David, que le entregó "un papel viejo".

En ese papel "manchado, donde apenas se podían ver los números", se podía apreciar un 73920, número que, según él, resultará premiado con el Gordo el próximo 22 de diciembre.

"Esta es la experiencia que he tenido. No sé que pasará", el hombre insiste en que esta no es ni una adivinación ni una predicción, pero que se sentía con la obligación de contarlo, por las "señales" que recibía.

Sea como fuera. Para muchos sí que ha servido como predicción, puesto que se han dado prisa para conseguir un décimo con ese número.

Si tú aún no tienes un décimo, lamento comunicarte de que el 73920 ya está agotado