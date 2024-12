El gerente de la administración de Lotería más antigua de España aún no ha dado El Gordo: "No estaría mal darlo en mi último año"

Valentín Pinaglia, el actual gerente y la sexta generación de su familia al frente del despacho de lotería, apenas puede responder al teléfono. "Dime rápido que tengo una cola fuera de un kilómetro", responde apresurado a Antena 3 Noticias. Sabemos que entablar una conversación pausada con un lotero a pocos días del sorteo más importante del año, el de la Lotería de Navidad, es una misión casi imposible.

"Todo está en internet", resuelve Valentín. Y es verdad, para no entretenerlo más de lo debido, le ahorramos que nos cuente que esta administración se fundó en 1764 y que fue el primer establecimiento en recibir un permiso para vender lotería en España. Fue el marqués de Esquilache, ministro de Hacienda del rey Carlos III, el que implantó en 1763 lo que entonces era un nuevo juego en territorio español, que denominó Lotería Real. Era la antecesora de la 'Lotería Moderna' que nació oficialmente en Cádiz, en 1812. Lo que es hoy en día es nuestra Lotería Nacional.

Entre el enorme trasiego de la venta de décimos, Valentín, como siempre, consigue hacernos un hueco y nos detalla la información anterior: "La primera administración de lotería, que se crea en Carmona, nace el 25 de febrero de 1764. Justamente tres meses después de celebrarse el primer sorteo de la Lotería Real Primitiva, que era como se conocía el primer juego, de origen napolitano, que creó el rey Carlos III. Por eso somos la administración de lotería más antigua de España y cuyo documento, el original, está en el Archivo Histórico Municipal de Carmona, donde se da constancia de que se implante una Real Lotería por orden del marqués de Esquilache".

Por lo tanto, este trozo de la historia de nuestro país lleva abierto 260 años, nunca ha cerrado sus puertas. 260 años vendiendo ilusión tanto a los habitantes de Carmona, como a visitantes llegados de todas partes, atraídos por la solera del despacho.

Un premio que se le resiste

"Yo todavía no he dado El Gordo de la Navidad, y no estaría mal, que este que es mi último año, pudiera darlo el día 22 de este año 2024. Sería una enorme alegría, la verdad", confiesa. Valentín nos cuenta que sus antecesores familiares a cargo de la administración sí que pudieron dar el tradicional premio navideño. Aunque este descendiente de los Pinaglia no se ha quedado atrás repartiendo millones, "yo he dado un millón de euros en el Euromillones, he dado en La Primitiva dos millones de euros y El Gordo (de la primitiva) lo he dado cinco o seis..." recalca.

El relevo de Valentín

"Este documento es el original de la fianza de mi primer familiar al mando de la administración", explica Valentín Pinaglia sobre el documento que acompaña a esta noticia. Pero el relevo generacional detrás de este histórico mostrador de Carmona aún no está asegurado, "pues soy la sexta (generación) de esta familia y la decimotercera en toda su historia. El año que viene espero jubilarme... quedará alguien por aquí, pero no tengo muy claro todavía si será un familiar, será un conocido, un empresario, no lo sé... pero todavía me queda un año de trabajo", explica a Antena 3 Noticias el gerente de la administración de lotería más antigua de España.

Desde este museo de la Lotería Nacional, a pocos días del sorteo más esperado por los españoles, Valentín lanza su deseo "darle otra vez a Carmona el Gordo, y si no es a Carmona pues a otra parte de España, porque hay mucha gente que compra lotería en internet, o que viene expresamente a Carmona a comprarla... pues que sea El Gordo, el segundo o el tercero, me da igual... que toque algo porque ya va siendo hora", anhela.

Valentín, a pesar del ajetreo continuo, siempre ha atendido amablemente a los medios de comunicación que informamos sobre el sorteo, tanto en días previos como el propio 22 de diciembre. El hecho de llevar sobre sus hombros esta administración histórica le convierte en objetivo del interés informativo. Por ello, y en señal de agradecimiento desde Antena3 Noticias, nuestro deseo también es poder grabarle, por fin, descorchando cava y colgando en la calle San Pedro de Carmona el cartel de "El Gordo de Navidad vendido aquí". Suerte.

