Estos son los números de la Lotería de Navidad que se están agotando a causa de la DANA

En poco más de un mes todos los españoles tenemos una cita con el tradicional sorteo de Navidad. Una magia que ya empezamos a ver en las calles, porque junto al alumbrado navideño, y los dulces típicos que ya ocupan las estanterías de los supermercados... ya han llegado también las largas colas en las administraciones de lotería buscando la suerte. Y es que este 2024, cada español gastará de media 73,84 euros en lotería de navidad, 2,17 euros más que el año pasado

Una prueba de esa ilusión por hacerse con el Gordo lo hemos comprobado en la administración nº 13 de Sevilla, el Gato Negro, es la nº 1 de Andalucía y la 9ª de España. Abren de manera ininterrumpida de lunes a domingo de nueve de la mañana a nueve de la noche, pero, aun así, centenares de personas guardan una fila rigurosa para poder conseguir su ansiado número. Vienen de todas partes del país como Teodoro y su familia que están pasando unos días en la ciudad procedentes de Tenerife, "en nuestra tierra tenemos una administración con el mismo nombre y esperemos que Sevilla nos de suerte y nos llevemos el premio". Nos cuentan mientras se hacen una foto con el décimo para que no haya ningún problema.

Es una administración en la que no caben supersticiones porque son el nº 13, uno de los números que más demandan los clientes, y, además, se llama el Gato Negro. Es más, para muchos es símbolo de buena suerte y los dos azulejos que custodian el zaguán del local, dos gatos negros, están gastados de tantas veces que los clientes les frotan sus décimos. Un clásico que no solo hacen los adultos si no también los más pequeños como Triana, a la que tiene que coger su madre en brazos para poder buscar la suerte.

Como cada año siempre hay números que son los más demandados, en esta ocasión el 5 y el 7. U otros como la terminación 13 que se agota en poco tiempo. Pero sobre todo siempre hay quien acude a una administración buscando números especiales o fechas señaladas como 02910, el día en el que tuvo lugar la DANA. Incluso esta vez nos cuenta Carmen Sánchez, responsable de la administración, que se ha encontrado con numerosas personas que le preguntan si venden números de alguna administración de valencia. "Nosotros solo vendemos números propios", contesta Carmen.

La ilusión se respira en el ambiente, y si el 22 de diciembre no somos los afortunados “siempre nos quedará celebrar que tenemos salud”, es la frase más repetida por todos en la cola.

¿Qué ocurre con los decimos afectados por la DANA?

Jesús Huerta, presidente de Loterías y Apuestas del Estado, explicó el procedimiento para los décimos dañados por la DANA que afectó a la Comunidad Valenciana. Según Huerta, muchos décimos mojados o cubiertos de lodo han sido recuperados, limpiados y ya están de nuevo a la venta. En caso de décimos destruidos, estos son anulados antes del sorteo y no se venden. Sin embargo, si un décimo vendido está identificado, se pagará si resulta premiado.

