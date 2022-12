Estos han sido los números premiados en el sorteo de la Lotería del Niño

El Sorteo Extraordinario del Niño

Números premiados en la Lotería del Niño

Ante la llegada inminente del Sorteo del Niño 2022, vamos a hacer repaso de los números que han sido premiados a lo largo de la historia. Quizá esto te ayude a decidir qué número quieres comprar si todavía no lo has hecho. La terminación de una cifra más premiada en el Sorteo del Niño es el '0', que ha llegado a salir hasta en veinte ocasiones, seguida del número 7 y del 4 que también han salido en reiteradas ocasiones. El '9' ha salido en doce ocasiones y el '5' en once.

En el último Sorteo Extraordinario del Niño, el número afortunado con el Primer Premio fue el 41.665, mientras que en Sorteo del Niño del año 2021, el Primer Premio fue para el 19.570. ¿Será tu número el agraciado de este año con el Primer Premio?

Curiosidades sobre el Sorteo del Niño

El Sorteo de la Lotería del Niño suele tener menos repercusión entre los ciudadanos debido a que el sorteo del 22 de diciembre suele acaparar todas las miradas quizá por el hecho de celebrarse unos días antes. Aunque seguro que hay algunas cosas que no conoces sobre él, te contamos algunas curiosidades.