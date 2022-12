Este es el último día para comprar tu décimo del Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional

La Lotería Nacional celebra este sábado, 10 de diciembre de 2022, el Sorteo Extraordinario de la Constitución para conmemorar el Día de la Constitución y el 44 aniversario de la ratificación de la Ley de leyes de todos los españoles.

En el Día de la Constitución se conmemora el referéndum que votaron todos los españoles mayores de 18 años el 6 de diciembre de 1978 para ratificar la recién creada Constitución española. Este hecho tan relevante en la historia del país es recordado cada año y esta fecha fue establecida como día festivo no laborable. Lotería Nacional decidió dedicar su Sorteo Extraordinario de diciembre al Día de la Constitución y ofrecer a todos los españoles premios de hasta 1,5 millones de euros para recibir con mayor entusiasmo la Navidad o para recuperar todos los gastos realizados en los pasados días festivos.

Lotería Nacional de España puso a la venta 100.000 billetes por serie a un precio de 15 euros cada décimo. Los décimos se pueden comprar en cualquiera de las administraciones de Loterías y Apuestas del Estado y en los establecimientos autorizados. El último día para comprar un décimo del Sorteo Extraordinario de la Constitución es el propio sábado 10 de diciembre hasta las 12.30 horas —media hora antes del sorteo—. Una vez finalizado ese plazo, no se podrán comprar más décimos.

¿Que todavía no has comprado ningún décimo del Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional? Corre a tu administración más cercana y no pierdas la oportunidad de poder ser millonario antes de que acabe el año.

Si compraste tu décimo a tiempo, puedes optar a múltiples premios de elevadas cuantías. El Premio Especial de 1,5 millones al décimo es el mayor atractivo de este Sorteo Extraordinario de la Constitución 2022 de la Lotería Nacional de España, pero en el sorteo también hay muchos otros premios que pueden ayudar a recuperar lo gastado en la escapada hecha en el puente o para comprar los primeros regalos navideños. El Primer Premio consta de 130.000 euros al décimo y el Segundo premio tiene una aportación de 25.000 euros al décimo. Asimismo, hay otros premios como las aproximaciones de las cifras de los premios más grandes y premios menores con cuantías que ascienden a los 375 euros, 75 euros, 30 euros o 15 euros al décimo, en función del número de cifras, respecto al Primer Premio, que se acierten.

Una vez que giren los bombos, estos premios ya tendrán su número adjudicado. Si quieres saber si es tu número el agraciado, sigue el Sorteo Extraordinario de la Constitución de la Lotería Nacional en directo desde la página web de Antena 3 y, una vez que finalice, puedes consultar todos los resultado.