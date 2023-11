Este es el número del gordo de la Lotería de Navidad 2023, según ChatGPT

El famoso chat de inteligencia artificial apuesta que el gordo de la Lotería de Navidad 2023 puede estar entre dos números, según el análisis que ha hecho de los números más frecuentes en los 210 sorteos celebrados desde 1812. Los lugares dónde recaen estos décimos son Borja (Zaragoza), Benetússer (Valencia), con el número 02695 y Elche (Alicante) con el 03695, ya se han agotado.

"Hemos tenido que descolgar el teléfono"

En Elche, ya se ven descorchando botellas, "El número más deseado", dicen los vecinos. Ya cantan "3695, 4 millones de euros". La administración de origen del número, "La Cordobesa" no da abasto, por la predicción del Chat GPT. Nada más se supo la noticia, se desató la locura en esta administración de Elche. "Siguen llamando, hemos tenido que descolgar el teléfono porque no podíamos ni atender", dice Susana, encarga de la administración. La gente no para de llamar, les piden que "si la máquina puede hacer más números", pero no intenten buscarlo, porque ya han arrasado con él. "No es justo", dicen los interesados en el décimo premiado según la inteligencia artificial.

El décimo 03695, agotado en una mañana

"Esto ha sido una locura", nos cuentan, no sabían que estaba pasando. "Me empezaron a pedir el número y un cliente me dijo que había salido en prensa, que vas a dar el primer premio", dice con sorpresa la lotera. Empezó a recibir llamadas y el número se agotó enseguida. "Por la tarde ya no quedaba", asegura.

En Antena 3 Noticias hemos puesto a prueba este mecanismo, hemos preguntado por qué número cree el Chat GPT que va a salir en la Lotería del Niño, pero no es tan sencillo, tiene que analizar los números más frecuentes en los últimos 210 sorteos. Algunos no están tan seguros, aunque también los hay más optimistas, "¿Por qué no?".

De momento tendremos que esperar hasta el día 22 de diciembre cuando se celebre el Sorteo de la Lotería de Navidad 2023, para saber si el Chat GPT ha acertado su pronóstico.