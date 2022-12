La emoción de Luis antes de cantar los premios en el sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad: "No he dormido"

La directora de la residencia de San Ildefonso, Carmen Jiménez, es la encargada de formar a los niños que cantan los premios de la Lotería de Navidad. La fundación de San Ildefonso es una institución perteneciente al Ayuntamiento de Madrid, con una larga trayectoria y potencial. Se llevan preparando desde mediados del mes de octubre, prueban voces y tienen que buscar parejas en las que la voz quede empastada

En este sorteo se estrenan 3 niños y 4 niñas mientras que otros han cambiado su papel respecto a otros años. Luis lleva 4 años cantando premios de la lotería. A sus 11 años les da ánimos a sus compañeros. Les recuerda que no se pongan nerviosos. Reconoce que esta noche casi no ha dormido por los nervios. "Siempre digo, no voy a estar nervioso para dormir, pero luego me cuesta un montón", señala.

"Hay un poco de pique entre los niños porque todos quieren cantar el gordo"

Cuenta Luis que hay un poco de pique entre los niños porque todos quieren cantar el gordo, aunque luego hay mucho compañerismo. Una versión que corrobora la directora del centro que asegura que los niños sueñan con cantar el gordo y gordo solo hay uno. "Hay otros premios que hacen felices a muchas personas cuando les corresponde el numero agraciado".