Dónde han caído los premios de la Bonoloto y los premios de la ONCE de hoy miércoles 19 de marzo

Este miércoles 19 de marzo de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE y Bonoloto. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 03, 05, 06, 10, 30 y 49, siendo el número complementario el 32 y el reintegro el 9.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 4 de Alfafar (Valencia), situada en Plaza Poeta Miguel Hernández, 14, y en el Despacho Receptor nº 89.415 de Vitoria-Gasteiz, situado en Valentín de Foronda, 5.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen cuatro boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 1 de San Lorenzo del Escoliral (Madrid), situada en Del Rey, 22; en la nº 1 de Épila (Zaragoza), situada en Horno Nuevo, 4; en el Despacho Receptor nº 15.510 de L’Hospilalet de Llobregat (Barcelona), situado en Amadeu Torner, 70; y en el nº 98.300 de Las Rozas de Madrid (Madrid), situado en Cuesta de San Francisco, 1.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 12¡9 de marzo de 2025 es el 51709. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 50 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 19 de marzo de 2025 es 01, 04, 09, 12, 29, 32, 37, 39, 41, 42, 43, 49, 51, 53, 58, 60, 61, 68, 73 y 74.

