¿Dónde ha caído el premio de la Bonoloto y el de la ONCE de hoy, miércoles 29 de mayo?

Este miércoles 29 de mayo de 2024 se han celebrado los sorteos de la Bonoloto y de la ONCE. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Bonoloto

En el sorteo de Bonoloto celebrado hoy miércoles 29 de mayo la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 18, 09, 41, 27, 29 y 45. Complementario 30 y Reintegro 8.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en el Despacho Receptor n.º 72.655 de Sevilla , situado en Ramón y Cajal, 74A.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en el Despacho Receptor n.º 21.595 de Chiclana de la Frontera (Cádiz), situado en Avenida de los Descubrimientos, Manzana D, Parcela 15 Bajo y en el n.º 58.080 de Campomanes (Asturias), situado en El Portalón, 5.

ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE de hoy, miércoles 29 de mayo de 2024 es el 93929. El premio del sorteo asciende a 35.000 euros por cupón en el sorteo de la ONCE. Además, la serie 004 del mismo número ha sido agraciada con la Paga de 36.000 euros al año durante 25 años del Cupón Diario de la ONCE.

Y el resultado del sorteo del Super Once de hoy, miércoles 29 de mayo de 2024 es 78, 11, 75, 85, 61, 43, 60, 69, 25, 02, 41, 36, 83, 35, 79, 08, 34, 49, 48 y 13.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com