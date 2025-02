Dónde ha caído el bote de La Primitiva y los premios de la ONCE, Bonoloto, EuroDreams y Lotería Nacional del jueves 6 de febrero

Este jueves 6 de febrero de 2025 se han celebrado los sorteos de la ONCE, Bonoloto, Lotería Nacional, La Primitiva y EuroDreams. Comprueba aquí dónde han sido validados.

La Primitiva

En el sorteo de la Lotería Primitiva, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 11, 14, 15, 16, 23 y 25, siendo el número complementario el 47 y el reintegro el 9. El número premiado en el sorteo del Joker es el premiado con 1 millón de euros.

En el sorteo de La Primitiva de hoy no existen boletos acertantes de Categoría Especial (6 aciertos + Reintegro) ni de Primera Categoría (6 aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas Categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de Primera Categoría con Categoría Especial podría ganar 53.000.000 euros.

De Primera Categoría (6 aciertos) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº 36 de Málaga, situada en Camino de Suárez, 21 y en el Despacho Receptor nº 51.240 de Algarrobo (Málaga), situado en Avda. de Andalucía, edif. Torreatalaya, Local 10.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existen tresboletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías nº 95 de VALENCIA; en la nº 102 de MADRID y en el Despacho Receptor nº 45.435 de Villamanín de la Tercia (León).

Bonoloto

En el sorteo de BonoLoto, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 04, 20, 32, 37, 40 y 44, siendo el número complementario el 30 y el reintegro el 3.

De Primera Categoría (6 aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías nº 120 de Barcelona, situada en Sant Alexandre, 63 – 65.

De Segunda Categoría (5 aciertos + Complementario) existe un boleto acertante que ha sido validado a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

ONCE

El sorteo Mi Día de la ONCE de hoy, jueves 06 de febrero de 2025 ha premiado al día 8 OCT 2014, siendo el número de la suerte el 1.

El Cupón Diario de la ONCE es un sorteo que se celebra de lunes a jueves y reparte 55 premios de 35.000 €. Para jugar simplemente tendrás que adquirir un cupón a través de las administraciones de la ONCE o seleccionar cinco números online. Durante el sorteo del Cupón Diario se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 que conforman el número premiado. La participación en el sorteo del Cupón Diario de la ONCE se puede registrar La Paga por 0,50 € más. La Paga ofrece la posibilidad de ganar 3.000 euros todos los meses durante 25 años.

EuroDreams

En el sorteo de Euro Dreams jueves día 30 de enero de 2025, la combinación ganadora ha correspondido a los siguientes números: 02, 05, 20, 23, 27 y 34 y el dream 4. El sorteo del Eurodreams tiene un premio de 20.000 euros al mes durante 30 años.

En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Primera Categoría (6 + 1). En el sorteo de EuroDreams de hoy no existen boletos acertantes de Segunda Categoría (6 + 0)

Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional de hoy, jueves 06 de febrero de 2025 ha sido para el número 92.767, dotado con 300.000 euros a la serie. El segundo premio, que asciende a 60.000 euros a la serie, ha agraciado al número 15.179. Los reintegros de la Lotería Nacional del jueves han sido para los números acabados en 7, 3 y 8 .

