Dónde ha caído el bote de El Gordo de la Primitiva y los premios del Sueldazo y Super Once de hoy domingo 29 de diciembre

Este domingo 29 de diciembre de 2024 se han celebrado los sorteos del Gordo de la Primitiva, Sueldazo y Super Once. Comprueba aquí dónde han sido validados.

Gordo de la Primitiva

El sorteo del Gordo de la Primitiva de hoy, domingo 29 de diciembre de 2024 agraciado con bote de 9.300.000 euros, ha sido para el número 05, 12, 19, 34 y 40 y la clave 5.

De primera categoría (5+1) no existen boletos acertantes, por lo que, con el bote generado que se pondrá en juego en el sorteo de El Gordo de la Primitiva del próximo domingo, un único acertante podría ganar 9.300.000 euros.

De segunda categoría (5+0) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la administración de loterías nº 31 de Santander (Cantabria), situada en Alta, 66.

Bonoloto

El ganador de la Bonoloto de hoy, domingo 29 de diciembre de 2024 ha sido para el número 01, 02, 03, 25, 28 y 30, siendo el número complementario el 36 y el reintegro el 8. El sorteo de la Bonoloto tiene un bote de 1.500.000 euros.

De primera categoría (6 aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 1.100.000,00 euros.

De segunda categoría (5 aciertos + complementario) existen dos boletos acertantes que han sido validados en la administración de loterías nº 2 de Cabra (Córdoba), situada en Redondo Marqués, 14 (Pasaje), y en la nº 20 de Móstoles (Madrid), situada en C.C. Carrefour, Crta. de Extremadura, Km 18,5.

Sueldazo de la ONCE

El número ganador del sorteo del Sueldazo de la ONCE celebrado hoy domingo 29 de diciembre de 2024 ha sido el 90595 de la serie 031. Los afortunados acertantes se llevan un sueldo de 5.000 euros al mes durante veinte años y 300.000 euros.

Números premiados con 24.000 euros anuales durante 10 años en el Sueldazo de la ONCE:

Número: 02610 Serie: 016

Número: 20782 Serie: 018

Número: 52374 Serie: 041

Número: 95866 Serie: 051

Resultado Super Once

El resultado del sorteo del Super Once de hoy, domingo 29 de diciembre de 2024 es 13, 17, 19, 20, 23, 34, 35, 38, 41, 42, 44, 50, 54, 57, 61, 62, 65, 66, 75 y 76.

La participación en el sorteo Super Once la ONCE se registra al seleccionar, sin importar el orden de los números, desde 5 hasta 11 distintos elegidos entre 80. Los premios varian en función de los números y la cantidad de la apuesta por boleto, para salir en una combinación de 20 números. Al jugar en el sorteo del Super Once de la ONCE puedes ganar hasta un millón de euros por cada apuesta de 11 números, por el precio de 1€. El sorteo ofrece la posibilidad de ganar el premio final tres veces al día, todos los días: a las 10h, a las 12h y a las 21:15h. La participación en el sorteo se registra en función de las 7 combinaciones que quieras jugar: 11, 10, 9, 8 , 7, 6 o 5 en total.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del sábado 29 de diciembre de 2024 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com