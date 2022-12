Cuarto premio de la Lotería de Navidad 2022: ¿Cuánto dinero toca?

En el Sorteo Extraordinario de Navidad todos quieren que le toque el 'Gordo', ya que está dotado con 4.000.000 de euros a la serie. Sin embargo, el resto de premios también vienen muy agraciados y aunque no sea la cantidad del primer premio, siempre vienen bien. Como por ejemplo, el cuarto premio de la Lotería de Navidad.

A pocos días de que llegue el sorteo más esperado de todo el año, quién sabe si serás tú el siguiente afortunado en vivir 'la magia' del 22 de diciembre que se reparte desde el Teatro Real de Madrid. Si no quieres perderte el Sorteo de Navidad, podrás seguirlo en directo desde Antena 3 Noticias para comprobar tu número.

Además, te recordamos que si aún no has comprado tu décimo de Lotería de Navidad debes darte prisa, pues los números empiezan a agotarse y hay quienes ya han colgado el cartel de 'agotado' en sus administraciones.

¿Cuánto dinero toca con el cuarto premio de la Lotería de Navidad?

El cuarto premio de la Lotería de Navidad otorga 200.000 euros por serie, lo que equivale a 20.000 euros por décimo –o 1.000 euros por cada euro jugado–. Un premio del que solo pueden beneficiarse dos décimos.

Asimismo, este cuarto premio es uno de los pocos que queda exento de impuestos y del que Hacienda no retiene el 20%, debido a su cuantía. Al no alcanzar los 40.000 euros, con un décimo para el Sorteo Extraordinario de Navidad no deberás pagar ese porcentaje de retención.

Las posibilidades de ser afortunado con el cuarto premio son algo más altas, aunque tampoco muchas, que con el primer premio.