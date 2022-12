¿Cuántos números hay en la Lotería de Navidad 2022?

El Sorteo Extraordinario de Navidad de 2022 de la Lotería Nacional está muy cerca, por lo que si todavía no has comprado tu décimo de Lotería de Navidad, no esperes a última hora, pues hay quienes ya han colgado el cartel de 'agotado'.

Una de las preguntas habituales que surgen cuando se va acercando la fecha del 22 de diciembre, es cuántos número hay en la Lotería de Navidad. Un dato que para aquellos que juegan más con la mente que con la suerte, pueden calcular la probabilidad que existe de ganar uno de los muchos premios que hay.

Antes de saber cuántos números hay de Lotería de Navidad, es muy importante saber la diferencia entre número, décimo, billete y serie.

Número: el conjunto de cinco cifras que aparece en cada décimo de Navidad, que va desde el 00000 hasta el 99999.

Décimo: la décima parte de un billete y es lo que solemos adquirir en las administraciones de lotería.

Billete: está formado por diez décimos de un mismo número y serie.

Serie: es un conjunto formado por un billete de cada número que participa en el sorteo.

Una vez aclarado estas partes, te explicamos cuántos números hay. En la Lotería de Navidad se juegan 100.000 números, lo que corresponde al número de bolas que se introducen en el bombo de los números. El otro bombo que acompaña a los números es el de los premios, al que le corresponde 1.807 bolas.

A diferencia del año pasado, se han emitido 180 series para el sorteo de la Lotería de Navidad de 2022, aunque los décimos siguen siendo 10 para cada serie.

Aunque solo quede un día para poder acceder a la compra de un décimo, desde nuestro buscador podrás localizar aquel número con el que deseas jugar este jueves 22 de diciembre. Además, desde nuestra página web Antena 3 Noticias también podrás seguir en directo el sorteo de navidad.