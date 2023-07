Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de Julio de la Lotería Nacional

Este sábado 8 de julio se celebra en España uno de los Sorteos Extraordinarios de la Lotería Nacional, un sorteo que trae consigo elevados premios para que tengas un verano de ensueño.

Esta lotería especial de julio ofrece un premio especial de 15 millones de euros a un único décimo, así como un primer premio de 130.000 euros al décimo, un segundo premio de 25.000 euros al décimo o reintegros, terminaciones o aproximaciones a la centena que dejan premios de entre 15 y 2.100 euros al décimo.

Si ya has consultado la lista de resultados en Antena 3 Noticias y has sido uno de los afortunados, ¡enhorabuena! Ahora descubre si Hacienda se llevará o no parte de tu premio.

¿Cuánto dinero se lleva Hacienda por cada premio?

Siempre que hablamos de grandes cantidades en premios como el de este Sorteo Extraordinario de Julio nos hacemos la misma pregunta ¿qué parte se queda Hacienda?

Los premios que se entregan desde Loterías y Apuestas del Estado no están sujetos a retención siempre que la cantidad del premio sea igual o inferior a 40.000 euros. En este caso, el premio principal si que supera esa cantidad, por lo tanto, Hacienda se lleva un 20%.

Por tanto, si te toca el Premio Especial del Sorteo Extraordinario del Día del Padre y debes tributar un 20% sobre los 15.000.000 de euros del total, Hacienda se quedará con 3.000.000 de euros,o lo que es lo mismo, la cuantía total a percibir será de 12.000.000 euros.

En caso de que tengas un décimo ganador del Primer Premio, que se corresponde con 130.000 euros, Hacienda se quedará con 26.000 euros o lo que es lo mismo, obtendrás 104.000 euros

Los décimos para participar están a la venta a un precio de 15 euros y pueden adquirirse en los establecimientos de Loterías y Apuestas del Estado, o a través de su página web hasta la misma fecha del sorteo.

Recuerda que para solicitar el cobro de los premios será imprescindible presentar tu resguardo físico o digital, o el décimo premiado. Los premios caducan a los tres meses. Esta fecha comienza a contar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo de Lotería Nacional en el que el décimo salió premiado, así que no olvides cobrarlo pronto.

No olvides que, una vez finalizado el sorteo del Día del Padre, en Antena 3 podrás comprobar todos los números afortunados. ¡No dejes de participar, cruza los dedos y mucha suerte!