Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de la Lotería Nacional

Loterías y Apuestas del Estado celebra un año más el Sorteo Extraordinario de Cruz Roja. El lema de este año es 'Ser mejores por principio'. Este eslogan recuerda la importancia de la labor humanitaria que lleva a cabo Cruz Roja y del trabajo que realizan todos los voluntarios y voluntarias de esta organización.

Se trata de animar a toda la población a que forme parte de Cruz Roja y de que cada participante de Lotería Nacional ponga su granito de arena comprando un décimo del Sorteo Extraordinario de Cruz Roja.

El precio de cada décimo es de 15 euros y todos los beneficios obtenidos en la venta de cada uno de los décimos de este sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se destinan íntegramente a Cruz Roja para ayudar a la financiación de todas las acciones humanitarias que están actualmente en activo y a todas aquellas situaciones de emergencia que puedan ocurrir en cualquier momento.

Los premios de este sorteo dedicado a Cruz Roja son un primer premio de 150.000 euros al décimo, un segundo premio de 30.000 euros al décimo, un tercer premio de 15.000 euros al décimo o un cuarto premio de 7.500 euros al décimo. Asimismo, también entran en juego otros premios menores que ascienden desde los 15 euros hasta los 75 euros al décimo.

Si ya has consultado la lista de resultados en Antena 3 Noticias y has sido uno de los afortunados, te interesará saber si Hacienda se llevará o no parte de tu premio.

¿Cuánto se lleva Hacienda por cada premio?

A todos los afortunados de los sorteos de Lotería Nacional lo que más les preocupa es qué porcentaje se lleva Hacienda de su recién obtenido premio.

Hacienda se lleva un 20% del importe de los premios superiores a 40.000 euros. Los primeros 40.000 euros de cualquier premio están exentos de tributación. Por lo que si el premio obtenido en el Sorteo Extraordinario de Cruz Roja es inferior o igual a esa cantidad, podrá cobrarse en su totalidad. Sin embargo, para premios mayores de 40.000 euros, Hacienda aplicará una retención del 20%.

Recuerda que para solicitar el cobro de los premios será imprescindible presentar tu resguardo físico o digital, o el décimo premiado. Los premios caducan a los tres meses. Esta fecha comienza a contar a partir del día siguiente al de la celebración del sorteo de Lotería Nacional en el que el décimo salió premiado.