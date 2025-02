Cuánto se lleva Hacienda por cada premio del Sorteo del Cupón Extra de San Valentín de la ONCE

Ganar un premio de lotería siempre es motivo de felicidad, pero también implica unas obligaciones fiscales que es interesante que conozcas para saber cómo afecta a tu premio. Este 14 de febrero se celebra San Valentín, una fecha muy especial para todos los enamorados. Por ello, la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) ha organizado, como cada año, un Sorteo Extraordinario para conmemorar este día tan especial. Se trata de una iniciativa de la ONCE que además de repartir alegría entre los participantes, contribuye a financiar programas para la inclusión de personas con discapacidad visual.

Cuáles son los premios y cómo se gravan

El sorteo reparte premios de diferentes cuantías, y es importante conocer cuáles son para saber cuántos están sujetos a tributación:

-70 tarjetas regalo de 100 euros para canjear en más de 6.000 restaurantes a través de TheFork.

-65 tarjetas regalo de 50 euros para personalizar regalos en la plataforma Cheerz.

-Un premio especial de 1.500 euros en tarjeta regalo para viajar y hospedarse en Lastminute.com, sorteado entre todos los participantes que hayan registrado su cupón en la web oficial.

Desde el 1 de enero del 2020, los premios de lotería en nuestro país, están sujetos a una retención fiscal establecida por la Agencia Tributaria.

Cuánto se lleva Hacienda

La fiscalidad de los premios de la ONCE sigue la normativa establecida para loterías y apuestas del estado. En 2025 el mínimo exento de tributación es de 40.000 euros, lo que significa que los premios que no superen esta cantidad, no están sujetos a impuestos.

¿Entonces, qué sucede con los premios mayores de 40.000 euros? En ese caso, a los premios que excedan esa cifra, se aplica un gravamen del 20% sobre la cifra que exceda ese límite.

Donde comprobar los resultados

El Sorteo Extraordinario de San Valentín de la ONCE es uno de los eventos más esperados por los amantes del azar. Si has adquirido un cupón y quieres comprobar si la suerte ha estado de tu lado, existen varias formas de hacerlo.

A través de la web oficial de JuegosONCE, donde se publican los números ganadores de manera inmediata tras el sorteo. También puedes consultar los resultados a través de la app oficial de la ONCE, disponible para dispositivos móviles, lo que te permitirá verificar tu número desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Otra alternativa es seguir la información en medios de comunicación como Antena 3 Noticias, la cual, también publica los resultados del sorteo. Sin embargo, es importante recordar que la única fuente oficial de los números premiados es la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), por lo que cualquier dato consultado en otros medios debe ser contrastado.

