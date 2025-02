Horario y dónde ver el Sorteo del Cuponazo de San Valentín de la ONCE de este viernes 14 de febrero

El Día de San Valentín es la ocasión perfecta para decir a tu pareja lo mucho que la quieres y lo mucho que te importa, pero si no quieres hacerle el típico regalo de perfume, rosas, peluches o cartas de amor… ¿por qué no regalas a tu novio/a o a tu marido o mujer un cupón del Sorteo del Cuponazo de San Valentín de la ONCE?

El Sorteo del Cuponazo de San Valentín de la ONCE 2025 te ofrece la posibilidad de celebrar el amor por todo lo alto y de ganar premios increíbles, que harán que te saquen una gran sonrisa este 14 de febrero. ¿Quieres descubrirlos? ¡Aquí los tienes!

Horario Cuponazo de San Valentín de la ONCE: ¿dónde ver el sorteo y a qué hora?

El Sorteo de San Valentín 2025 de la ONCE se celebra, coincidiendo con el Día de los Enamorados, viernes 14 de febrero, a partir de las 21:25 horas (hora peninsular).

Asimismo, puedes comprobar el resultado de la lotería de la ONCE de San Valentín o cualquiera de los sorteos ONCE que se realizan cada día en la misma web de Antena 3 Noticias. ¡Que tengas mucha suerte este 14 de febrero!

¿Qué premios puedes ganar con el Cuponazo de San Valentín de la ONCE?

El Sorteo del Cuponazo de San Valentín de la ONCE 2025 trae consigo premios irresistibles para celebrar el amor de una manera especial. Desde experiencias gastronómicas hasta viajes inolvidables, esta edición del sorteo ofrece la oportunidad de sorprender a tu pareja con regalos únicos.

Participa y deja que la suerte os lleve a disfrutar de momentos inolvidables juntos. ¡Descubre todo lo que puedes ganar este día tan especial adquiriendo un cupón por solo 2 euros!

70 tarjetas regalo de 100 euros para canjear en cualquiera de los más de 6.000 restaurantes disponibles en la web www.thefork.es. Disfruta con tu pareja de una experiencia gastronómica única, eligiendo entre una gran variedad de cocinas y ubicaciones, tanto en tu ciudad como en cualquier parte del mundo. ¡Celebra el amor con los mejores sabores!

65 tarjetas regalo de 50 euros para crear detalles personalizados con vuestras fotos más especiales en la web www.cheerz.com. Convierte momentos inolvidables en álbumes, cuadros o recuerdos únicos que os acompañarán para siempre. ¡Revive vuestra historia con un toque creativo y personal!

Una tarjeta regalo de 1.500 euros para canjear por viajes y alojamientos en www.es.lastminute.com. Entre todos los participantes que registren sus cupones, se sorteará este increíble premio para hacer realidad ese viaje soñado. ¡Descubre destinos inolvidables y vive una experiencia mágica junto a quien más quieres!

