Cuánto dinero toca en las aproximaciones de la Lotería de Navidad 2024

Se consideran aproximaciones a los números inmediatamente posteriores o anteriores a los tres primeros premios de la Lotería de Navidad 2024. Las aproximaciones se dividen dependiendo de los últimos números de los primeros premios con los que coincida tu décimo:

Aproximaciones del primer premio

Se otorgan 20.000 euros tanto al número anterior como al posterior del premio Gordo. Esto supone que si el primer premio es el 00002, y tu décimo es el 00001 o el 00003, obtendrás 200 euros de premio, o 20.000 euros por la serie.

Aproximaciones del segundo premio

Este premio reparte 12.500 euros para el número anterior y posterior al segundo premio, siguiendo el mismo ejemplo que se ha mencionado previamente. En este caso, serás premiado con 125 euros por el décimo.

Aproximaciones del tercer premio

Si tu décimo es el número anterior o posterior al tercer premio, podrás obtener hasta 96 euros por décimo, ya que se reparten 9.600 euros por cada aproximación.

También existe otra posibilidad de ganar otro premio de 100 euros si tu décimo acaba con las mismas dos últimas cifras que las del primer premio.

Con esta información, ya no tienes que desilusionarte si ves que no has tenido suerte con los primeros premios, ya que todavía tienes una segunda oportunidad si coinciden los últimos números. ¡Te deseamos mucha suerte en este Sorteo de lotería de Navidad 2024!

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com