Cuándo caduca un décimo de la Lotería de Navidad 2022

Este jueves, el Sorteo Extraordinario de Navidad 2022 de la Lotería Nacional dejaba una lluvia de millones muy repartida por todo el país. Desde el norte hasta el sur, más de 2.520 millones de euros recaían por diferentes puntos de la geografía española y daban más que una alegría a cientos de familias, amigos y compañeros de trabajo.

Muchos, hoy mismo, han decidido acudir a su administración de lotería o entidad bancaria más cercana para poder cobrar su premio: desde la pedrea hasta 'el gordo' de la Lotería de Navidad. Sin embargo, otros muchos aún no lo han hecho y probablemente no lo hagan.

Aunque pueda parecer incierto, todos los años son varios los millones de euros que nadie reclama y que, por tanto, pasan a parar a las arcas públicas: concretamente a Hacienda.

Por tanto, si eres uno de esos afortunados que este 22 de diciembre la suerte te sonrió, debes tener en cuenta la fecha límite para poder cobrar el premio.

¿Cuál es la fecha tope?

Al igual que en el resto de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, el plazo establecido para poder cobrar cualquier premio, independientemente de la cantidad, es de 3 meses desde el día de la celebración.

Por tanto, si este 22 de diciembre te sorprendió la suerte, tendrás exactamente hasta el próximo 22 de marzo para poder canjear tu décimo de Lotería de Navidad.

No obstante, deberás saber también a dónde dirigirte, porque no podrás cobrar tu premio en cualquier lado: si tu premio es inferior a 2.500 euros podrás hacerlo en cualquier administración de loterías, pero si la cantidad es superior a esa cifra deberás acudir a una entidad bancaria. Allí, según lo estipulado en la ley, no podrán cobrarte ningún tipo de comisión o contraprestación.

¿Y si el décimo de Lotería de Navidad caduca? ¿Hay manera de poder recuperar el premio?

No. Si tu décimo de este Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad caduca no habrá manera de canjearlo, por lo que debes tener en cuenta la fecha del 22 de marzo.

En este caso, tu dinero irá a parar a la Agencia Tributaria (y no a la organizadora del sorteo, Loterías y Apuestas del Estado): se calcula que entre un 30 y un 70% de los premios, la mayoría suelen ser muy bajos, no se reclaman tras el sorteo.