Comprobar sorteos de la lotería: Resultado de la Lotería Nacional, ONCE, La Primitiva y Bonoloto del jueves 4 de marzo de 2021

Consulta el resultado de la lotería del jueves 4 de marzo de 2021 con los últimos sorteos de la Lotería Nacional, La Primitiva, ONCE y Bonoloto. Comprueba a continuación todos los números premiados en los sorteos celebrados el jueves.

Comprobar Lotería Nacional

El primer premio de la Lotería Nacional del jueves 4 de marzo de 2021 agraciado con 300.000 euros a la serie, ha sido para el número 88.194. El segundo premio de la Lotería Nacional, dotado con 60.000 euros a la serie, ha sido para el número 93.432. Los reintegros del sorteo del jueves han sido para los números acabados en 4, 6 y 9.

Resulado Cupón Diario de la ONCE

El resultado del sorteo del Cupón Diario con La Paga para el jueves 4 de marzo de 2021 ha sido: 42061 y La Paga ha caído en los acertantes de la serie 011 del mismo número.

Comprobar La Primitiva

El resultado del sorteo de La Primitiva del jueves 4 de marzo de 2021 es el 02, 07, 08, 13, 32 y 42, siendo el número complementario el 06 y el reintegro el 0. El número premiado en el sorteo del Joker es el 9 144 932, premiado con 1 millón de euros.

Resultado Bonoloto

Ya conocemos el resultado de la Bonoloto del jueves 4 de marzo de 2021, que ha agraciado a la combinación conformada por los números 12, 22, 24, 27, 41 y 46, siendo el número complementario el 09 y el reintegro del sorteo el 4.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Bonoloto y Cupón Diario de la ONCE son aquellos que hace públicos Loterías y Apuestas del Estado y la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.