Comprobar Sorteo ONCE: resultados del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE de hoy, jueves 15 de agosto de 2024. En breves, podrás comprobar tu número de la ONCE y saber si ha sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

Premios del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE

El cupón Extra de Verano de la ONCE viene cargado de premios. La emisión estará formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el 1 y el 120. ¡Descubre cuál te puedes llevar!

Un primer premio de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie

119 premios de 40.000 euros a las 5 cifras.

1.080 premios de 1.200 euros a las 4 últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las 3 últimas cifras.

108.000 premios de 12 euros a las 2 últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

Además de todas estas cantidades, se repartirán 10 premios adicionales de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas y 1.190 premios de 1.200 euros a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

Recuerda que con la legislación que entró en vigor el 1 de enero de 2020, si tu número del sorteo de la ONCE resulta premiado con más de 40.000 euros Hacienda aplicará una retención de un 20%. Si por el contrario el premio es inferior a esa cantidad, estará exento del pago de impuestos.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2024 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

