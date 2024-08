Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE hoy, en directo: comprobar décimo del jueves 15 de agosto

En escasos minutos dará comienzo el Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE de hoy, jueves 15 de agosto de 2024. En breves, podrás comprobar tu número de la ONCE y saber si has sido uno de los premiados.

Este sorteo viene cargado de premios que pueden darte el verano de tu vida. La emisión estará formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999. Se añade, además, un número de serie comprendido entre el 1 y el 120.

Un premio de 15 millones de euros a las cinco cifras y serie:

119 premios de 40.000 euros a las 5 cifras.

1.080 premios de 1.200 euros a las 4 últimas cifras.

10.800 premios de 120 euros a las 3 últimas cifras.

108.000 premios de 12 euros a las 2 últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 euros a la última cifra.

Además, se repartirán 10 premios adicionales de 1.000.000 euros a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completa y 1.190 premios de 1.200 euros a las cinco cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extraordinario de Verano de la ONCE 2024 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

