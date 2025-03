Comprobar Sorteo ONCE: resultado del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE de hoy, miércoles 19 de marzo de 2025. Al final del sorteo podrás comprobar tu número de la ONCE y saber si ha sido uno de los premiados. ¡Mucha suerte!

Este sorteo especial es la oportunidad perfecta para sorprender a tu padre con un premio inolvidable. Con miles de euros en juego, participar es muy fácil y la emoción está garantizada. ¡No dejes pasar la oportunidad y revisa si la suerte está de vuestro lado!

¿Qué premios reparte el Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE?

El cupón del sorteo Extra Día del Padre de la ONCE reparte muchos premios interesantes. El primero de ellos te cambiará la vida por completo: ¡17 millones de euros! Aquí te dejamos los premios que tienes la posibilidad de ganar si compras un cupón del Extra Día del Padre de la ONCE por solo 5 euros en cualquiera de los puntos de venta oficiales de la ONCE:

Un premio de 17.000.000 € a las cinco cifras y serie. 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras. 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras. 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras. 900.000 premios de 5 € a la última cifra.

Los números que entran en el bombo de este Sorteo del Cupón Extra del Día del Padre de la ONCE son 100.000 en total, es decir, todos los números comprendidos entre el 00000 y el 99.999.

¿Cuánto se lleva Hacienda en el Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE 2025?

Si ganas uno de los premios del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE, seguramente te preguntarás qué cantidad se lleva Hacienda, así que ¡apunta! Solo estarás exento de impuestos si tu cupón resulta premiado con menos de 40.000 euros. Para premios superiores a esa cantidad, Hacienda aplicará una retención de un 20%.

Esto también es importante: el derecho de cobro de este sorteo del Día del Padre de la ONCE caduca a los 30 días naturales, a contar desde el siguiente a hoy, miércoles 19 de marzo.

¡Mucha suerte y felicidades a todos los papás! ¡Feliz Día del Padre!

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo del Día del Padre de la ONCE 2025 son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

