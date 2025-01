Comprobar resultados del Cupón Extra de Navidad ONCE 2025

Estamos a la espera de conocer el resultado del Cupón Extra de Navidad de la ONCE de hoy, 1 de enero de 2025. En breves instantes, podrás comprobar tu número y saber si has sido una de las personas premiadas.

Empezar el año con la ilusión de que la fortuna llame a tu puerta o a la de algún familiar o amigo que haya comprado el cupón especial de Navidad de la ONCE es una sensación que merece la pena experimentar.

Este Cupón Extra Navidad de la ONCE cuenta con un premio principal de 80 premios de 400.000 euros, 80 premios de 40.000 euros y 80 premios de 20.000 euros. Además, los participantes pueden ganar 160 premios de 400 euros, de 300 euros o de 200 euros, 12.000 premios de 100 euros, 720 premios de 500 euros, 7.200 premios de 50 euros, 7.920 premios de 50 euros, 72.000 premios de 20 euros y 720.000 premios de 10 euros, como premios menores.

Esta lluvia de premios se reparte desde el año 2014, fecha en la que se inició este Cupón Extra de Navidad de la ONCE que no ha parado desde entonces de alegrar el comienzo de año a muchas familias y a muchos compradores de este cupón. Un dinero que hace que el Año Nuevo se celebre por todo lo alto.

Resultados del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2025

En la página web de Antena 3 Noticias se puede ver en directo el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que se celebra este 1 de enero de 2025 a las 11.00 horas.

Si no puedes seguirlo en directo, en la web de Antena 3 Noticias puedes comprobar tu cupón y saber si te has convertido en uno de los premiados o si has sido alguna de las personas afortunadas con algunos de los premios menores.

También en cualquier vendedor o punto de venta autorizados de la ONCE te informarán de si tu cupón es uno de los agraciados. Asimismo, todos aquellos participantes que hayan adquirido su décimo a través de la página web de Juegos ONCE, tendrán su premio abonado en la cuenta que hayan adjuntado al registrarse de forma inmediata y sin tener que realizar ningún tipo de gestión.

Nota: los únicos resultados oficiales válidos del Cupón Extra de Navidad de la ONCE son aquellos que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Antena 3 Noticias no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.

