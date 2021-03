Comprobar ONCE: Resultado del sorteo Extra del Día del Padre de hoy 19 de marzo

Estamos a la espera de conocer el resultado del Sorteo Extra del Día del Padre de la ONCE de hoy, viernes 19 de marzo . Enseguida podrás comprobar aquí tu número de este sorteo extra de la ONCE y saber si es uno de los premiados.

El sorteo del cuponazo del Día del Padre 2021 de la ONCE reparte hoy más de 28 millones de euros en premios . 100.000 números entran al bombo y con tu cupón, por solo 5€, optas a ganar alguno de los cerca de un millón de premios de diferentes cuantías que están en juego.

17.000.000 € se llevará el número agraciado con el único primer premio, a las cinco cifras y serie. Además, en el sorteo Extra del Día del Padre 2021 de este 19 de marzo se reparten otros 99 premios de 40.000 € a las cinco cifras, 900 premios de 1.500 € a las cuatro últimas cifras, 9.000 premios de 100 € a las tres últimas cifras, 90.000 premios de 10 € a las dos últimas cifras y 900.000 premios de 5 € a la última cifra.

Cómo cobrar tu cupón premiado en el sorteo Extra del Día del Padre 2021 de la ONCE

Tienes varias formas de cobrar el premio si tu número ha sido agraciado en el sorteo Extra del Día del Padre de hoy. Por un lado, si has comprado el boleto en la web juegosOnce, el premio se ingresará automáticamente en tu cuenta virtual de la plataforma; desde ahí podrás reinvertirlo en otros sorteos o transferirlo a una cuenta bancaria de la que seas titular. Si tu cupón fue adquirido físicamente, bien a través de un vendedor o en un punto de venta autorizado de la ONCE, debes acudir a los Centros ONCE o a las entidades bancarias autorizadas para cobrar el premio.

Ten en cuenta que según la última legislación, tu cupón del sorteo Extra Día del Padre de la ONCE del 2021 sólo estará exento de impuestos si resulta premiado con menos de 40.000 €. Para premios superiores a esa cantidad, Hacienda aplicará una retención de un 20% .

Recuerda que, como en el resto de juegos de la ONCE, el derecho de cobro de este sorteo caduca a los treinta días naturales, a contar desde el siguiente al de la celebración del sorteo.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del Sorteo Extra de Verano del Día del Padre de la ONCE son los que hace públicos la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE). Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones en este artículo.