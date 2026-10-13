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Comprobar Euromillones: Resultado del sorteo de hoy martes 13 de octubre de 2026

Comprueba el resultado de Euromillones de hoy, martes 13 de octubre de 2026. Consulta si eres uno de los premiados del sorteo de hoy que cuenta con un bote de 37.000.000 euros.

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A la espera de conocer el resultado de Euromillones de hoy, martes 13 de octubre de 2026. El bote de Euromillones es de 37.000.000 euros. En breves instantes podrás comprobar si tu número ha sido premiado en el sorteo de Euromillones y El Millón de hoy.

La participación en el sorteo de Euromillones es válida al jugar 5 números distintos, que estén entre el 1 y el 50, más la selección de dos estrellas con los números comprendidos entre el 1 y el 11. En el sorteo se pueden conseguir distintos premios al acertar 5 números y 1 o ninguna estrella; 4 números y 2, 1 o ninguna estrella; 3 números y 2,1 ó 0 estrellas; 2 números y 2, 1 ó 0 estrellas; y 1 número y las 2 estrellas. Si se aciertan los cinco números del sorteo de Euromillones junto a una estrella, el premio final representa un 3,95% del bote. En caso de acertar tan solo los cinco número en juego y sin acertar ninguna estrella, el premio se corresponde con un 0,92% del bote acumulado. Ese mismo día, si no hay un ganador del primer premio, el mismo bote pasaría a sumarse a la cantidad del próximo primer prremio.

Euromillones tiene lugar todos los martes y viernes en nueve países europeos, incluyendo España: Francia, Reino Unido, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza, Luxemburgo y Portugal.

Euromillones ofrece la posibilidad de ganar hasta 190 millones de euros de bote máximo. En el caso de que haya cuatro sorteos sin ningún ganador, la cantidad acumulada hasta el momento pasaría a repartirse entre los premiados de la siguiente categoría.

La cantidad que se puede ganar en el sorteo de Euromillones se corresponde con el 50% de los premios recaudados. Esa misma cantidad se reparte en las 13 categorías que hay disponibles para jugar.

Nota: Los únicos resultados oficiales válidos del sorteo de Euromillones son aquellos que hace públicos la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado. Antena 3 no se hace responsable en caso de errores u omisiones

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