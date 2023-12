Comprar número de la Lotería del Niño 2024: Buscador de décimos online

Se acerca cada vez más el día donde se juega el Sorteo Extraordinario de Lotería del Niño y con ello los nervios y las prisas por comprar los décimos que pueden traer la suerte. Como aún quedan unos días y ya ha pasado el sorteo de la Lotería de Navidad, ahora la gente se pone en marcha para encontrar los décimos soñados de la Lotería del Niño.

En muchas ocasiones, existe algo que motiva a las personas a elegir una determinada numeración: puede ser por motivos de tradición, supersticiosos o por simple gusto. Por eso, es importante tener claro dónde se va a ir a comprar el décimo para tener seguro que la administración a la que se vaya tenga el número que queremos.

Hoy en día, existen herramientas que permiten la búsqueda de estos décimos en cuestión de segundos. En Antena 3 Noticias tenemos nuestro propio buscador de boletos.

La herramienta funciona con un método bastante sencillo que consiste en elegir el número que se desea comprar y posteriormente elegir el sorteo en el que queremos jugar. Después, solo tendrás que pulsar la tecla "jugar" y te llevará a las administraciones que pueden vender este número. De hecho, la página da la opción de abrir detalle, donde se pueden ver datos como la dirección, la localidad, la provincia, el código postal, el teléfono y la página web.

¿Lotería de Navidad o Lotería del Niño?

El sorteo de la Lotería de Navidad genera mucho interés en España, de hecho se generan beneficios que rondan los 3.900 millones. Es la segunda lotería más antigua del país y esto genera una cierta conexión entre este sorteo y las personas que tienen recuerdos desde siempre de la famosa lotería. Pero si no has conseguido ganar nada en esta lotería, tienes una segunda oportunidad con la Lotería Extraordinaria del Niño: se trata de una lotería que ya se ha asentado en nuestro país desde el año 41 y, a pesar de no repartir premios de tanta cantidad, sí que es cierto que hay más probabilidades de ganar debido a que se reparten más premios y entre menos personas (ya que la participación es menor).

Se celebra el 6 de enero de 2024, el día de Reyes. Así que no dudes en usar el buscador para encontrar tu décimo ideal en alguna administración próxima.