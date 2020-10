Cómo personalizar tu décimo de la Lotería de Navidad 2020

Desde el pasado jueves 9 de julio se han puesto a la venta los décimos de la Lotería de Navidad 2020, en los 11.000 puntos con los que cuenta la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), a nivel estatal.

De esta forma, un total de 170 millones de décimos de Navidad se encuentran ya repartidos por todo el país, para dar opciones a ser uno de los premiados de este sorteo extraordinario.

Y es que si en un año normal muchos depositan sus esperanzas e ilusiones en la Lotería de Navidad, este año de seguro serán muchos más los que confiarán su suerte en el sorteo del Gordo, para poder terminar con un poco de alegría un año que será recordado por la pandemia del coronavirus.

A poco menos de dos meses del sorteo especial de la Lotería de Navidad, puedes encontrar décimos de lotería en casi cualquier lugar por el que camines. Es por esto, que si aún no te has animado a comprar aunque sea un solo décimo, como es tradición en estas fechas, tendrás la posibilidad de hacerte no solo con el número de tus sueños, sino que además podrás tener un dècimo personalizado.

Décimos personalizados desde 2013

Sí, has leído bien. Desde el año 2013 es posible comprar décimos, para el sorteo de la Lotería de Navidad, personalizados; bien sea con tu foto u otra imagen que tenga un significado especial para ti.

Todo surgió en una administración de Valencia, concretamente en ‘La Albufera de Anna’, la cual creó un sistema para hacer los décimos personalizados de forma gratuita, tanto para venta presencial como para los que eran adquiridos a través de su página web.

Esta iniciativa tuvo respaldo y fue apoyada y reconocida tanto por el Ministerio de Industria, Ciencia y Tecnología, como por la Empresa Nacional de Innovación (Enisa).

Debido a la gran aceptación que tuvo esta idea, a la administración no le bastó con disponer de una página web donde realizar pedidos, sino que decidieron dar un paso más y desarrollaron una app que bautizaron como ‘Lotofoto’. Desde 2016 esta app se puede descargar en Play Store y a través de ella adherir al boleto la fotografía que se desee.

Una vez que hayas incluido la imagen que quieres que lleve tu boleto, podrás seleccionar el número deseado. Tras esto vendrá el momento de realizar el pago online y luego solo tendrás que esperar 48 horas para recibir tu décimo.

Ya con tu décimo personalizado en casa solo deberás esperar al día del sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad 2020, cuando se repartirán un total de 2.408 millones, unos 28 millones más que en la edición anterior, y ver si eres uno de los afortunados ganadores.

En cuanto a los premios a repartir, estos siguen siendo iguales que en años anteriores. Es decir, hay un primer premio de 4.000.000 millones de euros, un segundo de 1.250.000 euros y un tercer premio con 500.000 euros, todos a la serie.

Eso sí, no olvides revisar muy bien tu décimo antes de tirarlo a la basura, ya que aunque no hayas sido agraciado con algunos de los tres primeros premios, existen muchos otros premios de menor cuantía.