Cómo comprobar tu décimo de la Lotería del Niño 2023 online el 6 de enero

La Lotería del Niño 2023 ya está aquí. Apenas faltan 3 días para poder volver a probar suerte con la lotería de Navidad. El Sorteo Extraordinario del Niño 2023 se celebra el día 26 a las 12 de la mañana con un primer premio que reparte 2 millones la serie al primer premio.

Comprobar tu décimo de la Lotería del Niño 2023

Mientras se produce el sorteo de la Lotería del Niño 2023, podrás comprobar si tu décimo ha sido premiado con algunos de los premios que se reparten durante la mañana. Hacerlo es muy fácil, solo tienes que entrar en la página web de Antena 3 Noticias y acceder al Comprobador de la Lotería del Niño 2023.

Los resultados del Sorteo Extraordinario del Niño actualizará en directo. Si no has visto el sorteo y no sabes si alguno de tus décimos está premiado, también puedes introducir el número en el buscador y este te devolverá el resultado y, en caso de que esté premiado, te dirá cuál es el importe que le corresponde.

Los premios de la Lotería del Niño

El Sorteo del Niño 2023 se celebra desde el año 1941 y desde entonces el se comenzó a celebrar de manera institucionalizada. En el año 46 se empezó a otorgar los premios de terminación y de reintegro como se hace hoy en día. Estos son los premios: