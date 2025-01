Cómo cobrar online los premios de la Lotería del Niño 2025

El Sorteo de la Lotería del Niño 2025 viene cargado de premios, al igual que los Reyes Magos. Si eres uno de los afortunados, no debes esperar mucho para obtener el premio, ya que existe un plazo máximo de tres meses para hacerlo. Para ello, también es importante destacar que puedes hacerlo de forma presencial acudiendo a la administración de Loterías y Apuestas del Estado, o de forma online.

Obtener el premio mediante Bizum

El Sorteo reparte 770 millones de euros en premios entre los jugadores, los cuales se podrán cobrar incluso a través de las plataformas más innovadoras como Bizum.

Aunque no es un cobro completamente digital, la opción de cobrar a través de la aplicación móvil del banco es ideal para aquellas personas que prefieren no salir de casa o que no pueden desplazarse hasta la administración de Lotería. Este método es rápido y cómodo, pero tiene una limitación: solo se puede utilizar si el premio no excede los 2.000 euros

Opciones para cobrar tu premio online

Si prefieres gestionar el cobro de tu premio por internet, el proceso es muy sencillo, pero es necesario estar registrado y autentificado en el sistema de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez que tengas una cuenta, podrás solicitar el cobro del premio de la siguiente manera:

Premios menores : Si el premio que has ganado es inferior a 2.000 euros , el ingreso se hará automáticamente en tu cuenta bancaria. Si no tienes una cuenta asociada, el premio quedará guardado en tu Lotobolsa , desde donde podrás transferirlo a tu cuenta cuando lo desees. Para evitar retrasos y asegurar que el premio se transfiera de inmediato, es recomendable que ingreses una cuenta bancaria actualizada en la sección de "Opciones de Lotobolsa" .

: Si el premio que has ganado es , el ingreso se hará en tu cuenta bancaria. Si no tienes una cuenta asociada, el premio quedará guardado en tu , desde donde podrás transferirlo a tu cuenta cuando lo desees. Para evitar retrasos y asegurar que el premio se transfiera de inmediato, es recomendable que ingreses una cuenta bancaria actualizada en la sección de . Premios mayores: Para premios superiores a 2.000 euros, deberás solicitar el cobro directamente a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado. En este caso, también es necesario que introduzcas el número de cuenta bancaria para que el premio se transfiera correctamente. Si ya has registrado una cuenta en "Opciones de Lotobolsa", se utilizará esa información. Después de completar el trámite, el premio será verificado y procesado por SELAE, y se procederá a realizar el pago correspondiente.

Es importante tener en cuenta que, para cobrar tu premio online, existe un plazo máximo de tres meses a partir del día siguiente del sorteo. Además, si no deseas cobrar el premio de inmediato y prefieres seguir participando en otros sorteos, también puedes optar por mantener el dinero en tu cuenta de Lotobolsa para futuras jugadas.

Las opciones de cobro online son una forma cómoda y eficiente de gestionar tu premio de la Lotería del Niño 2025 sin necesidad de desplazarte. Solo recuerda que, para premios mayores a 2.000 euros, es necesario hacer el trámite a través de la web, y siempre dentro del plazo establecido.

Comprobar tu décimo

Si todavía no sabes si tu número ha resultado premiado en el Sorteo, desde la web de Antena 3 te ofrecemos la posibilidad de consultarlo mediante el comprobador de la Lotería del Niño 2025

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com