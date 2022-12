Buscar lotería del Niño 2023: Comprar número del sorteo del Niño

Este 22 de diciembre, se cierra una puerta y se abre otra. Con la finalización del sorteo navideño, muchos ya comienzan a ponerle ojitos a la Lotería del Niño, una segunda oportunidad para aquellos que no se hayan llevado nada este jueves. Por ello, muchas personas ya han comenzado a buscar un décimo con el que jugar en la Lotería del Niño 2022.

El Sorteo Extraordinario del Niño, organizado también por Loterías y Apuestas del Estado y que se celebra el 6 de enero, está ganando cada año una mayor participación y las administraciones están cada vez más llenas de personas que quieren comprar su número de Lotería del Niño.

Comprar un décimo de la Lotería del Niño 2023

El Sorteo del Niño es una gran 'plan B' para los que no han conseguido ningún premio el 22 de diciembre. No obstante, y como su propio nombre da a entender, se reparten la mitad de premios. Por tanto, el primer premio da un total de 200.000 euros al décimo, mientras que el segundo y tercer premio dan 75.000 euros y 25.000 euros al décimo, respectivamente.

Lo que no cambia es el precio del décimo, que se mantiene en 20 euros. Mucha gente ya se ha movido y se ha hecho con el suyo. Por ello, si todavía no has comprado tu décimo de la Lotería del Niño te dejamos unos sencillos pasos para hacerlo.

Buscar número de la Lotería del Niño 2023

Como en la Lotería de Navidad, los números del Sorteo del Niño tienen cinco cifras. Asimismo, en caso de tener un número de la suerte o una fecha especial, existe la opción de buscarlo. Para ello, lo único que tienes que hacer es acceder a la web de Loterías y Apuestas del Estado, donde podrás conocer en qué administración se vende y, lógicamente, podrás adquirirlo de manera online.

De la misma manera, el 6 de enero te podrás enterar en directo de si tu número ha sido uno de los agraciados a través del comprobador de la Lotería del Niño que ofreceremos desde Antena 3 Noticias.