Buscador Lotería del Niño: Localizador del sorteo del 6 de enero

La Lotería de Navidad 2020 repartió ya la suerte pero queda la segunda oportunidad, la Lotería del Niño. Hay ya muchas personas que tienen sus décimos para el sorteo del niño, que se celebra el Día de Reyes, el 6 de enero a las 12:00 horas.

Busca tú número favorito para la Lotería del Niño

Hay quien tiene un número favorito, quien acude a las administraciones que han repartido la suerte en el sorteo extraordinario de Navidad o quien se deja llevar por una corazonada para encontrar su número. El motivo no importa pero sí encontrar el décimo deseado. La ilusión es lo último que se pierde y en nuestro buscador puedes encontrar el número que quieras para la Lotería del Niño 2021.

No hay que quedarse con la sensación de no haber buscado el décimo no vaya a ser que los bombos terminen sacando el número que soñábamos y no tengamos el décimo.

Los premios de la Lotería del Niño

A diferencia del sorteo de Navidad, la Lotería del Niño reparte 2.000.000 de euros por serie al primer premio; 750.000 a la serie del segundo premio; y 250.000 euros a la serie del tercer premio.

Además, hay 20 premios de 3.500 euros a la serie y otros 1.400 premios de 1.000 euros por serie, 100 euros por décimo y 5.000 premios de 400 euros. Y no hay que olvidar que existe la opción de la aproximación: los números anterior y posterior al primer premio reciben 12.000 euros a la serie y los más cercanos al segundo premio son de 6.100 euros por serie.

La Lotería del Niño repartirá este año en total de 700 millones de euros en premios. La emisión del sorteo asciende a un total de 50 series de 100.000 billetes cada una, a un precio de 200 euros por billete y de 20 euros por décimo. Así, el total de la emisión es de 1.000.000.000 de euros.

Todo el sorteo lo podrás seguir en directo el mismo día 6 de enero desde las 12:00 horas a través de la web de Antena 3 Noticias. Hasta ese día puedes encontrar tu décimo en nuestro buscador de la Lotería del Niño.