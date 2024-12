Algunas de las manías de la Lotería de Navidad: frotar el décimo sobre calvas, barrigas de embarazada o chepas

Cuando todas nuestras esperanzas están puestas en ganar el Gordo, el destino es tozudo y nos repite sin cesar: ¡Todos no podemos hacernos millonarios! Por lo tanto en algunos momentos solo nos queda resignarnos, pero, ¿Cómo hacer que la suerte esté de nuestra parte?

Hay quien invoca a la fortuna pasando sus décimos por calvas, chepas, madera... o barrigas de embarazada... Aunque el rey de todos los rituales es la numerología. Prueba de ello son estos testimonios con los que nos topamos: "Dicen que es importante no buscar fechas que sean importantes para cada uno", ha asegurado una de las personas entrevistadas por Antena 3 Noticias. "Me gusta el cinco... ¿por algún motivo? Pues porque no tira ni para arriba ni para abajo", ha confesado otro viandante. Finalmente, algunos optan "por fechas de nacimiento", aunque no consideran que "vaya a tener efecto".

Encontramos a dos hermanos en el centro de Madrid que comparten con nosotros algunas anécdotas de su familia con la Lotería de Navidad: "Nuestro abuelo sí tuvo más suerte que nosotros. Le tocó dos o tres veces la lotería, el Gordo... Montó una corrida de toros, pero se le vino encima una tormenta, se le estropeó la corrida... y adiós inversión".

Son innumerables los hábitos que durante siglos han adquirido los aficionados a la lotería

Muchos de los rituales para atraer a la buena suerte tienen lugar en la propia administración. Hay quien se fija muy bien en el pie con el que entra, en la mano con la que coge el décimo y ya el sueño de cualquier fanático de la lotería... una figura de San Pancracio para frotar nuestra participación.

"¿Qué le pasó a vuestro San Pancracio?", le preguntamos a Daniel Díaz, responsable de la Administración que lleva el nombre del tan demandado santo en estas fechas. "Pues hace años nos entraron a robar, nos rompieron el cristal y nos encontramos al Santo bien colocadito", nos comenta Daniel. "O sea, ¿a los propios ladrones les dio respeto San Pancracio?" le planteamos. "Colocado estaba... la máquina estaba partida por la mitad, todo estaba destrozado, pero San Pancracio estaba bien colocado en un sitio", asegura con mucha fe.

"San Pancracio es el santo más recurrente durante este sorteo"

Otra cuestión que le planteamos al lotero es cuáles son las opciones para los que no sean supersticiosos. "Pues tenemos este sobre sorpresa que está totalmente cerrado y lo abres en el momento del sorteo", concluye.

Pues por intentarlo... que no quede.

