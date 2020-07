El Teatro Real es un lugar mágico para José Mercé, el cantaor recuerda con un "orgullo tremendo" como cuando él lo visitó por primera vez "donde normalmente en esa época no se hacía flamenco ninguno, llegar, llenarlo y a partir de ahí que se abrieran algunos círculos eso me hace sentir feliz" porque añade "creo que el flamenco es la cultura más grande que tenemos en este país. Mercé reivindica que el hecho de que cuando un cantaor va al Teatro de Londres o al Liceo "no debería ser una noticia destacada, debería ser algo normal".