Rivera: "Estamos para reformar España, no para romperla. Hay que ponerse a trabajar cuanto antes"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comentado en Espejo Público esta mañana que, tras las primeras rondas de contacto oficiales entre los dinstintos líderes políticos, su conclusión es que hay que empezar cuanto antes a reformar España.

Rivera insiste en que no apoyará un gobierno encabezado por el Partido Popular o por el Partido Socialista, pero asegura que si hubiese que repetir las elecciones se abstendría y llevaría a cabo una labor responsable desde la oposición.

"Estamos para reformar España, no para romperla. Hay que empezar a trabajar cuanto antes", declaró el número uno de Ciudadanos, que puntualizó que sí está de acuerdo con Mariano Rajoy en que hay que ponerse a trabajar para aportar las reformas que necesita España. Insiste en que todos los partidos deberían colaborar y "hay que dejarse de trifulcas internas", refiriéndose al PSOE, "porque lo importante son los ciudadanos y el país".

En referencia a la anunciada abstención de un gobierno encabezado por el PP, Rivera insiste en que su partido siempre ha dicho la verdad y que "decir la verdad nunca puede ser un error". "Nuestros votantes sabían que si no podíamos formar Gobierno pediríamos la abstención para no ir a unas nuevas elecciones", dijo.

Durante la entrevista acusó a líderes como Pablo Iglesias, de Podemos, de continuar todavía en campaña y aseguró que eso no es ahora lo importante. Rivera insiste en que lo importante es constituir el Gobierno y llevar a cabo el reparto de la mesa de la cámara, la primera negociación inminente que tendrán que acordar los distintos grupos políticos.

Piensa que es fundamental que esa mesa refleje la pluralidad política que existe ahora en España y que sería "sano" se produjese un pacto que permitiese que el presidente de las cortes fuese de otro partido. Aunque matizó que tendría que tener un perfil de "estadista" y no "sectario con mano izquierda".

Respecto a la unidad de España, el líder de Ciudadanos insiste en que no apoyará a ningún partido que defiende que los derechos pertenecen a los territorios y no a las personas. Declaró que "casi todos los partidos" coinciden en que la unión de los españoles "no puede tocarse ni ser tema de debate día a día".

Insistió en que no puede respaldar a Podemos, pues "no tiene claro" que defiendan la Unión Europea, la Eurozona, el Bienestar y la Constitución, que "son los cuatro pilares de nuestro modelo económico", dijo.