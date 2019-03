Rajoy subirá las pensiones, eliminará los 'puentes' y suprimirá las prejubilaciones

El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a actualizar las pensiones a partir del 1 de enero de 2012, dando así cumplimiento a uno de sus grandes compromisos electorales.



"Este sería el único compromiso que me van a escuchar en el día de hoy de aumento de gasto. El único y exclusivo", ha dicho Rajoy en el Debate de Investidura, tras adelantar que presentará el nuevo cuadro macro cuando la Unión Europea presente su prospectiva anual de crecimiento, y después traerá el nuevo techo de gasto a la Cámara.

Recorte de 16.500 millones

El próximo presidente ha afirmado hoy que el año próximo reducirá en 16.500 millones el defase entre ingresos y gastos del Estado para así conseguir el objetivo de déficit del 4,4 % del PIB.

"El panorama no puede ser más sombrío", ha asegurado Rajoy en su discurso de investidura en el Congreso de los Diputados, ya que el pasado trimestre la economía no creció, en el actual "todas las previsiones apuntan al decrecimiento", y en los dos próximos "las previsiones no son nada halagüeñas".

Eliminará los puentes

Otra de las medidas será la de eliminar los puentes y trasladar los días festivos a los lunes mas cercanos, con la excepción de las fechas con más arraigo social, para aumentar la competitividad de las empresas.

Ha explicado que esta medida quiere hacer compatibles los derechos de los trabajadores y la buena marcha de las empresas, por lo que se van a abordar los costes que suponen los "puentes" para la economía.

Cambios en Educación

Rajoy propone un bachillerato de tres años para mejorar la preparación de los universitarios y elevar el nivel cultural de España, en el debate de investidura en el parlamento como presidente del Gobierno. Ha defendido la mejora de la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años y ha dicho que buscará "el más amplio consenso" en educación para abordar los cambios que requiere la situación actual.

El popular ha añadido que se garantizaran "unas enseñanzas comunes en todo el territorio nacional" y que es preciso desarrollar en los alumnos los valores del esfuerzo, el gusto por aprender, el espíritu emprendedor, la exigencia y la responsabilidad personales.

No habrá reposición en el sector público

Además, Rajoy ha indicado que su Gobierno "llevará a cero" la tasa de reposición del personal del sector público en el ámbito de la oferta pública de empleo, excepto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios públicos básicos.



Además anunció que su Ejecutivo va a abrir un "proceso de simplificación" del sector público empresarial y fundacional del Estado con el objetivo de reducir sensiblemente este tipo de entidades