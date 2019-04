Puigdemont descarta una declaración unilateral y apuesta por una Constitución catalana

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves que descarta declarar la independencia de forma unilateral: "No está previsto. Nuestro compromiso electoral no era una declaración unilateral de independencia".

En una entrevista en una televisión catalana, ha explicado que su objetivo es empezar a redactar una constitución catalana y, a través de un referéndum posterior, buscar así que "una mayoría" de catalanes avalen el nuevo Estado catalán.

El plan del nuevo presidente es "ensanchar" la base del soberanismo fomentando la participación ciudadana en las redacción de esta norma, luego celebrar un referéndum y finalmente unas elecciones constituyentes tras las que, entonces sí, se declararía la independencia de Catalunya.

Preguntado por si aspira a ser el presidente de una eventual república catalana, ha expuesto: "Nos haría ilusión a todos pero no es lo que me planteo", ha asegurado, insistiendo en que asume el cargo consciente de que es algo temporal y con el objetivo de impulsar el proceso soberanista, no de ser protagonista.