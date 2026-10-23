La princesa Leonor recibe por primera vez en solitario a los premiados de los Princesa de Asturias

La princesa Leonor continúa dando pasos en su papel como heredera al trono. Esta vez lo ha hecho en Asturias, donde ha protagonizado una imagen inédita: por primera vez, ha recibido en solitario a los premiados de los Premios Princesa de Asturias, entre los que se encuentran el futbolista Leo Messi y la cantante Patti Smith.

Sonriente y siguiendo el protocolo en todo momento, Leonor ha ejercido de anfitriona durante la audiencia previa a la entrega de los premios. Ha sido la encargada de recibir a los distinguidos y entregarles sus correspondientes insignias, en un acto que supone un nuevo avance en sus responsabilidades institucionales.

Una mañana con cuatro actos institucionales

La agenda de la familia real ha estado marcada por cuatro encuentros en una misma mañana, aunque no todos han contado con los mismos protagonistas. La primera recepción de Leonor ha sido con los estudiantes distinguidos con los premios fin de grado de la Universidad de Oviedo. En esta ocasión, la heredera ha estado acompañada por su hermana, la infanta Sofía, con quien ha vuelto a mostrar la complicidad que mantienen ambas.

Después, la princesa se ha reunido con los hijos predilectos, hijos adoptivos y distinguidos con las medallas de Asturias. Para este segundo encuentro, ha contado también con la presencia de sus padres, los reyes Felipe VI y Letizia, además de su hermana.

Leonor ejerce de anfitriona sin los reyes

Sin embargo, el momento más significativo de la jornada ha llegado durante la recepción a los premiados de los Princesa de Asturias. Por primera vez, Leonor ha presidido sola esta audiencia, sin la compañía de sus padres ni de la infanta Sofía. La princesa ha saludado a los protagonistas de esta edición y les ha entregado las insignias correspondientes.

Entre los premiados se encuentran Leo Messi y Patti Smith, dos de los nombres destacados de la jornada.

La mañana ha concluido con otro encuentro institucional, esta vez junto a los miembros del jurado y del patronato de la Fundación Princesa de Asturias. En esa recepción, celebrada en el mismo salón, Leonor ha vuelto a estar acompañada por su familia.

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