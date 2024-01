Abascal, reelegido presidente de Vox sin oposición: "Solo Vox defiende al pueblo, no hay divisiones ni candidatos alternativos"

Este sábado, la Asamblea General Extraordinaria de Vox ha proclamado como presidente del partido a Santiago Abascal por cuarta vez consecutiva en los diez años de vida del partido. No se ha requerido llevar a cabo ninguna votación ante la ausencia de competidores por el puesto.

En septiembre de 2014, el líder de Vox fue elegido por primera vez presidente del partido después de la derrota en una votación abierta a la militancia al empresario Ludovico López Cadé. Dos años después, fue reelegido, en marzo de 2016. En esta ocasión con un gran apoyo de los afiliados, un 98% de los votos. Nuevamente, en marzo de 2020 resultó reelegido igual que ahora, cuando no fue necesario votar al no tener adversario. Tras la proclamación de este sábado, permanecerá en el cargo hasta 2028.

Aunque el congreso interno estaba previsto para marzo de este 2024, Abascal decidió adelantarlo para hacer frente a un 2024 electoral con la remodelación orgánica ya acometida. A pesar de ello, el movimiento de Abascal se interpretó en algunos sectores críticos como una manera de blindarse como presidente.

Solo el nombre del portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, sonó como posible rival de Abascal, aunque finalmente no dio el paso. De esta manera, el actual líder de Vox fue el único que anunció de manera formal su candidatura y consiguió los avales necesarios. Este es el motivo por el que el partido decidió no llevar a cabo votación.

Nuevas caras

La Asamblea General Extraordinaria ha ratificado la propuesta de Abascal para remodelar el Comité Ejecutivo Nacional (CEN), la dirección de Vox. El actual secretario general, Ignacio Garriga, queda como único vicepresidente, mientras que relega como vocales a: Ortega Smith, el eurodiputado Jorge Buxadé y la diputada Reyes Romero.

Los vocales pasan de 5 a 17. A Ortega Smith, Buxadé y Romero se suman caras nuevas. Estos son la portavoz en el Congreso y el secretario general del grupo parlamentario, Pepa Rodríguez de Millán y José María Figaredo, los vicepresidentes de Castilla y León; Juan García-Gallardo; Murcia, José Ángel Antelo; la Comunidad Valenciana, Vicente Barrero; y Aragón, Alejandro Nolasco. Además, ha introducido al portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Murcia, Luis Gestoso, y a la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanós Massó.

Abascal pide a la afiliación "no rendirse y no tirar la toalla"

"Pelearé por ello hasta que me falte el aliento"

El líder de Vox ha incidido este sábado en la vigencia de las ideas y la importancia de su proyecto, a la vez que ha pedido a la afiliación "no rendirse y no tirar la toalla", todo ello a pesar de los "ataques". Abascal ha recibido una gran ovación ante unas 2.200 personas y ha estado arropado en todo momento por la nueva cúpula de Vox así como otros rostros reconocidos del partido. Ha mostrado a los afiliados de Vox su agradecimiento por el "compromiso político" con la "unidad" de España y las libertades. "Pelearé por ello hasta que me falte el aliento, siempre a vuestro servicio, dónde queráis", ha dicho.

"No vamos a tirar la toalla, esta columna no se derriba, vamos a continuar adelante pese a quien pese", ha comentado, a la vez que intenta dejar claro que Vox "está aquí y va a seguir aquí" porque el proyecto es de "extrema necesidad para España".

La diferencia de Vox con otros partidos

Entre tanto, Santiago Abascal ha querido dejar clara la diferencia de Vox con otros proyectos políticos, aunque no se ha referido a ninguno de manera específica, ya que solo su formación defiende la postura de "millones de españoles" frente a "imposiciones". Ha hecho referencia a propuestas como la ilegalización de partidos independentistas, la oposición al Estado de las autonomías, el control de la inmigración, aumento de penas para agresores sexuales o la libertad de los padres en el campo de la enseñanza.

Santiago Abascal ha incidido a lo largo de todo su discurso en que "solo Vox defiende al pueblo", en que "no hay divisiones en Vox, ni candidatos alternativos".