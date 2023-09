César Gonzalo: "A pesar de las tormentas tendremos un cálido fin de semana"

Llega el fin de semana y aunque de nuevo toca hablar de tormentas, sabemos que no van a ser tan fuertes como las del último, y menos mal. Aun así, hay que contar con los típicos chaparrones tormentosos, cortos pero intensos. Así que no lloverá durante todo el sábado y domingo, pero es cierto que, en algún momento del día, nos podemos encontrar con estas lluvias que no serán muy duraderas.

Viernes con tiempo cambiante

Hoy las tormentas han madrugado mucho, han recorrido la mitad norte de la Península durante esta mañana. Es un aperitivo por que rápidamente desaparecerán, dejando grandes claros en el norte. Pero de nuevo, a partir del mediodía, van a regresar a esta zona. Por eso lo de día cambiante. Podrán ser fuertes en Galicia y el Principado de Asturias, con avisos de nivel amarillo activos por intensas lluvias. Más débiles se esperan en Cantabria y Castilla y León. Las nubes irán aumentando por la tarde en la mitad sur, será cuando nos podamos encontrar con algún chaparrón en zonas de sierra de Castilla-La Mancha y este de Andalucía. En Canarias podrán caer algunas gotas en la Isla de La Palma, con cielos grises en el norte del Archipiélago. En el noreste, y costas del Mediterráneo predominarán los cielos despejados.

Ambiente cálido

Las temperaturas no cambian en esta jornada. Llegando a 35ºC en Córdoba, 34º en Bilbao, 33º en Zaragoza y Lleida, y de nuevo se rozarán los 30º en el centro del País. Mañana las temperaturas bajan ligeramente en el oeste, no será una bajada drástica así que el ambiente cálido se mantendrá durante el fin de semana.

'Finde' con tormentas

Se mantiene el tiempo inestable para los siguientes días. Mañana de nuevo en la mitad norte se esperan, y como novedad también pueden llegar durante la tarde al centro de la Península. El Domingo los chubascos más intensos se podrán dar en el extremo norte, de cara a la tarde, y de nuevo se esperan débiles en zonas de sierra del este de Castilla-La Mancha. Chubascos sí pero frío de momento no. A pesar de las tormentas el fin de semana se presenta cálido.