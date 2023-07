Cultivar hortalizas en la Luna, el gran objetivo de Green Moon Proyect

Nos encontramos en una nueva era de exploración espacial. El espacio se está democratizando y es necesario alimentar a las futuras colonias de astronautas. Cada vez son más las agencias espaciales que apuestan por esta clase de proyectos. Ya se han realizado varias pruebas en el suelo volcánico de la isla canaria de Lanzarote. La financiación de esta clase de proyecto es vital para su subsistencia.

Es por eso por lo que Green Moon Project ha decidido dar un paso más y empezar a dar forma a la idea de 'agricultura agrícola'. El proyecto, de origen malagueño, se ha unido a uno de los objetivos más demandados por las agencias espaciales: que el ser humano sea capaz de cultivar verduras con las que poder alimentarse en las misiones espaciales.

El suelo volcánico de Lanzarote

Green Moon Project está realizando pruebas de germinación en Lanzarote usando suelo volcánico, ya que este comparte características muy similares a las del suelo lunar.

Jorge Pla-García, coordinador científico del proyecto, explica: "El proyecto pretende estudiar la germinación de las semillas en el espacio, entender cómo crecen las plantas y, sobre todo, cuáles son las condiciones que van a necesitar y cómo les afecta la gravedad de la Luna".

La idea nació en 2016. El equipo fue fundado en Málaga, donde empezó a crecer hasta hoy. Su plantilla también se ha extendido. José María Ortega, director general del proyecto, lo tiene claro: "Las plantas se van a convertir en los mejores aliados que nos vamos a llevar al espacio".

Expectativas de futuro

De esa idea ha surgió un impresionante proyecto. Pla-García destaca que se tienen "muy buenas expectativas porque se está invirtiendo bastante, no solo por parte de las agencias nacionales, también por parte del sector privado". "Las estaciones juegan un papel clave. Y no solo las agencias nacionales: también juega un papel importante el 'New Space', donde vamos a ver estaciones espaciales comerciales en las próximas décadas orbitando nuestro planeta, e incluso orbitando la Luna. En todas las estaciones necesitamos alimentos para que todos los astronautas puedan sobrevivir".

Conocer los recursos que ofrece la Luna

La comunidad científica estudia la mejor forma de llevar a cabo este objetivo. Una de las cuestiones más importantes es conocer los recursos que nos puede ofrecer la luna y los recursos hídricos son imprescindibles para el buen funcionamiento de las futuras poblaciones.

Pla-García recuerda: "De momento no estamos recibiendo financiación, aunquetenemos buenas expectativas porque estamos presentando el proyecto a diferentes agencias espaciales y a concursos internacionales y, aunque de momento no estamos obteniendo respuestas, tenemos altas expectativas".