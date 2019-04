El PSOE andaluz rechaza unas terceras elecciones y defiende la abstención para investir a Rajoy

El PSOE andaluz de Susana Díaz se muestra ya, sin tapujos, favorable a la abstención. "Lo que estamos diciendo desde el PSOE de Andalucía es que no se bloquee si no somos capaces de formar un gobierno alternativo", afirma Juan Cornejo, Secretario de Organización del PSOE de Andalucía. Y los cercanos a la gestora, como Ramón Jáuregui, intentan hacen pedagogía: "Aceptar que 170 diputados son una mayoría que democráticamente no es fácil de rechazar".

Y mensaje interno a los que no quieren abstenerse: unas terceras elecciones, dicen, serán peor salida para el PSOE. "No se está discutiendo si hay que elegir entre Rajoy u otro. Lo que se está discutiendo es si ahora o dentro de 55 días", afirmaba Guillermo Fernández Vara, Presidente de la Junta de Extremadura.

Los socialistas vascos defenderán el no en el comité federal aunque no romperán la disciplina de voto.

Sí la romperán los catalanes. Así respondía el reelegido líder del PSC, Miguel Iceta, preguntado por el riesgo de que se rompa el grupo parlamentario: "Nosotros mantendremos la resolución que el PSOE adoptó y lo vamos a mantener hasta el final".

Y esta semana antes del comité federal, Iceta se reunirá con el líder de la gestora.