El guardia civil de 'La Manada': "Uno se llega a acostumbrar a soportar tantas mentiras"

Antonio Manuel Guerrero ha explicado en Espejo Público que "desde la primera información que salió de los medios a lo que realmente ocurrió no ha tenido nada que ver" y lamenta que "lo peor es que esto no nos ha pasado solo con el tema del pasaporte, sino que desde el primer día de instrucción, el juicio, lo que pasó con el móvil en prisión y toda la información que han dado los medios ha sido sesgada".

"Hemos tenido que soportarlo estos dos años y medio, pero bueno, uno se llega a acostumbrar a soportar tantas mentiras", dice Guerrero.

El guardia civil de 'La Manada' explica que él no se quería sacar un pasaporte nuevo para huir de España sino que llamó a la Policía para pedir consejo sobre cómo debía actuar y "ellos fueron los que me dijeron que me acercara porque me lo tenía que sacar".

Explica que le dijeron que al estar caducado es como si no lo tuviera y que ya no tenía que entregarlo. Pero una semana más tarde, "sacaron el rumor de que yo me quería fugar", cuenta.