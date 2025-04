Un periodista de Antena 3 Noticias cuenta su experiencia en primera persona durante el apagón eléctrico masivo

Nada hacía presagiar lo que este lunes de abril nos tenía preparado a todos. Lo que iba a ser una mañana normal se convirtió en una vivencia difícil de olvidar debido al apagón eléctrico que afectó a toda España.

El apagón eléctrico irrumpía durante un paseo por el centro, en plena calle. Los sonidos de la capital comenzaban a cambiar. Decenas de personas trataban de buscar en sus móviles una explicación mientras veían cómo el tráfico ya circulaba sin semáforos por la ciudad. En el subsuelo el metro estaba a oscuras. A muchos la caída de tensión les sorprendió en una de las muchas estaciones del suburbano, a otros en alguno de los túneles. El caos había comenzado.

Rápidamente los encargados y dependientes de las tiendas desalojaron a sus clientes, los supermercados colocaron las cestas y carros como parapeto para evitar saqueos. El problema era ahora cómo bajar la verja. En muchos casos los trabajadores desconocían cómo funcionaba el sistema manual.

Eso es lo que nos cuentan Raquel Adan y Marta Serrano, ambas encargadas de tienda en la calle El Carmen de Madrid. "Lo que estamos haciendo ahora manualmente, ya que no funciona la electricidad, es intentar bajar las persianas. El problema es que si no logramos desbloquear el sistema manual para bajarlo aunque sea a peso no sabemos cuándo vamos a poder irnos a casa".

La gente se acumula en las calles. Se cierra el metro. La Policía Municipal llega apresurada a cada una de las bocas de metro para precintarlas. Entre los pocos locales operativos estaban las farmacias. Entramos en una de ellas, nos atiende Ana Albertos de la farmacia 'Puerta de Alcalá': "Estamos atendiendo porque por otra parte es nuestra obligación, es nuestro horario y es nuestro deber. En la medida de lo posible lo que podamos hacer, hacemos". Aseguran que también están allí por si a algún viandante sufre un golpe de calor, una caída o un mareo. Siempre nuestros sanitarios al frente del servicio público.

Los ciudadanos iban con sus móviles en la mano o en la oreja, con la esperanza de que al escribir de que al marcar el teléfono de nuestros conocidos alguien respondiera al otro lado. Pero no. Las comunicaciones no funcionaban. La radio, la de siempre, la de antaño, fue la única fuente de comunicación. En la calle, las de pilas, se vendían a precio de oro.

En las sucursales bancarias saltaban las alarmas, la gente hacía colas para sacar dinero en los cajeros, para comprar lo que se pueda. ¿Dónde? En algunos bares que se pusieron manos a la obra a hacer bocadillos y vendían refrescos. El cobro, en efectivo y las cuentas, a mano. Como toda la vida.

Por allí la Policía iba a caballo, la M-30 ya estaba colapsada y la gente se agolpaba en las puertas de los supermercados que tenían generadores. Allí las estanterías ya estaban vacías.

