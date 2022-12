La comisión del Pacto de Toledo ha cerrado un acuerdo mayoritario para que las pensiones vuelvan a revalorizarse conforme al IPC "real" y sin supeditar esta subida a ningún otro parámetro, siguiendo así la recomendación aprobada en 2011.

Los portavoces parlamentarios de la comisión han cerrado por fin un acuerdo en torno a la recomendación segunda para que la actualización de la pensión vuelva a vincularse a la inflación como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones.

Tras casi dos años de negociaciones, los partidos políticos han consensuado que la recomendación recuerde, tal como contempla la de 2011, que la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino -cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal-, a aumentar dicho poder adquisitivo.

La recomendación que hace la comisión y que el Gobierno debe tener en cuenta de cara a los próximos Presupuestos es la siguiente: "La Comisión, como ha venido haciendo en el pasado, defiende el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio social y financiero del sistema de pensiones en el futuro".

"La revalorización anual de las pensiones en base al IPC real se presenta como el mecanismo que ha de servir para conservar el poder adquisitivo de las pensiones; en este sentido, la revalorización debe ser diferenciada de cualquier otra acción de mejora encaminada no a conservar, sino –cuando lo permita la situación económica y con la oportuna cobertura legal-, a aumentar dicho poder adquisitivo", añade el texto sobre el que se ha llegado a un acuerdo este miércoles.

Otro de los puntos que añade el acuerdo, que aún debe ser firmado, es la defensa del mantenimiento del poder adquisitivo, su garantía por Ley y su preservación mediante la adopción de medidas encaminadas a asegurar el equilibrio no sólo financiero sino también "social" del sistema. Después de más de dos años de debates y tras encallar en varias ocasiones precisamente ante la recomendación segunda, que impedía avanzar en otros puntos, la mayoría de los portavoces han valorado este consenso, en el que ha habido cesiones de todas las partes.

Los sindicatos han elogiado que el alza sea con el IPC y no se tenga en cuenta ningún otro parámetro y piden verlo en una Ley y en BOE. La portavoz del PSOE Mercé Perea ha dicho que ha sido un "logro colectivo" y ha puesto el énfasis a partir de ahora en tres puntos: mejorar las pensiones de las mujeres, de los jóvenes (para que tengan carreras de cotización más largas) y las de los discapacitados.

Las diputadas de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea Yolanda Díaz y Aina Vidal han celebrado que la lucha de los pensionistas haya obligado al PP, a Cs y al PDeCAT a dar un giro de 180 grados. Desde Ciudadanos Sergio del Campo ha incidido en que el IPC debe marcar la pérdida o ganancia del poder adquisitivo y ser "eje central" y el portavoz del PP Gerardo Camps ha advertido de que quizá haya que modificar la primera recomendación -relativa a las fuentes de financiación del sistema- ya que la indexación de las pensiones al IPC debe garantizar que el sistema es sostenible y suficiente.

En el mismo sentido, se ha pronunciado el portavoz del PDeCAT Carles Campuzano, que ha calificado el acuerdo de "mínimos" y ha avisado de que "no habrá suficientes pensiones si no hay equilibrio" al tiempo que ha recordado la importancia que debe tener el Diálogo Social. Y es que las recomendaciones del Pacto de Toledo no son vinculantes y una vez aprobadas en el Pleno del Congreso el Gobierno es quien debe articularlas.

Así lo ha puntualizado también el diputado del PNV Iñigo Barandiarán al aseverar que "no son actos legislativos", pese a que ha elogiado que este acuerdo da pie a continuar los trabajos con otro espíritu. Ignasi Candela, de Compromìs, cree que el acuerdo sirve para reivindicar la política y el parlamentarismo en tiempos "turbulentos" y mientras el diputado de ERC Jordi Salvador ha insistido en que no se desmarca del acuerdo pero que éste debe dejar claro que otras subidas por encima del IPC se financien con aportaciones del Estado y no con préstamos.

La recomendación pactada hoy dice que dichos incrementos podrían sufragarse con cargo "a otros recursos financieros". En varias ocasiones la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha reiterado que los Presupuestos de 2018 ya garantizan que las pensiones subirán con la inflación tanto este año como en el 2019 y que aparte del alza del 1,6%, este año se pagará la diferencia según acabe el IPC.

Por otra parte, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, ha dicho hoy que vincular la revalorización de las pensiones a un único indicador "causa siempre efectos perversos", aunque posteriormente ha defendido la revalorización de las pensiones según el IPC y ha considerado que el sistema debe blindar el poder adquisitivo para toda la vida de los pensionistas.