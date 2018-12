Las cotizaciones e impuesto de sociedades "machacan" el alza salarial, según IEE

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) defiende que el elevado tipo del impuesto de sociedades y el alto nivel de las cotizaciones "machacan" y actúan "como potentes pisapapeles que oprimen el crecimiento de la masa salarial", ya sea de los salarios o del empleo.

El presidente del IEE, José Luis Feito, aboga por bajar el impuesto de sociedades, el que grava el ahorro y las cotizaciones a la Seguridad Social, y compensarlo con subidas en tramos de IVA reducido y super reducido y con tasas por utilización de autovías, autopistas y algunos copagos.

Además el IEE dice que las pensiones no son sostenibles sin reformas y que subir el SMI es una "desgracia" en recesión. Las pensiones "no son sostenibles" a medio y largo plazo si no se acometen reformas, pudiendo llegar a "dinamitar" la economía española, por lo que si no se toman medidas en "seis o siete años", no se podrá controlar el déficit, al tiempo que ha avisado de que la subida del SMI a 900 euros en 2019 será una "desgracia" para los trabajadores menos cualificados cuando lleguen periodos bajos del ciclo económico.

Según su estudio, en economías relativamente pequeñas y abiertas como la española, cerca del 60 % de la carga del impuesto de sociedades se traslada a los trabajadores vía contención de los salarios o del empleo, mientras que en el caso de las cotizaciones sociales esa correspondencia es del 100 %.