Grecia prorroga el 'corralito' bancario hasta el próximo domingo

El Gobierno griego decretó este jueves la segunda prórroga del corralito impuesto hace diez días hasta el próximo domingo, después de que el Banco Central Europeo (BCE) haya decidido mantener sin cambios la cantidad máxima de liquidez de emergencia que los bancos griegos pueden pedir al Banco de Grecia.



El decreto ley, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado, entra en vigo a partir de la medianoche cuando expira la prórroga fijada hace dos días y recoge las mismas restricciones hasta el próximo domingo, coincidiendo con la celebración de la cumbre de líderes europeos sobre Grecia.



Las entidades bancarias y la Bolsa de Atenas permanecerán cerradas y el límite de retirada de efectivo en los cajeros automáticos continuará siendo de 60 euros diarios.



Se mantiene la prohibición de todas las transacciones de dinero al extranjero con excepción de los pagos para las importaciones de productos de primera necesidad.



En cambio, las transacciones electrónicas en el interior del país no están sujetas a ninguna restricción, así como la retirada en cajeros con tarjetas de bancos extranjeros.



Los jubilados y los desempleados que no disponen de tarjetas de crédito y débito podrán retirar un máximo de 120 euros a la semana en las sucursales bancarias abiertas solo para este cometido. En caso de que cuenten con una tarjeta también pueden sacar los 60 euros diarios.



La única novedad del nuevo decreto es que limita a 1.000 euros el dinero en efectivo que cada persona puede llevar consigo cuando viaja al extranjero.



Fuentes bancarias citadas por el diario Kathimerini estiman que la liquidez actual de los bancos es suficiente para cubrir las necesidades diarias en cuanto a la retirada de dinero, pero subrayan que sin un aumento de la liquidez a la que pueden acceder por parte del BCE el próximo lunes, el efectivo de los cajeros automáticos podría empezar a escasear.



El BCE decidió este miércoles mantener el techo de los créditos que pueden pedir los bancos en 89.000 millones de euros, aunque el Banco de Grecia había pedido su aumento.



El Gobierno heleno solicitó este miércoles formalmente al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) recibir un préstamo de tres años a cambio de empezar a aplicar reformas "a partir de la próxima semana", según se desprende de la carta de solicitud de rescate enviada a este organismo.



En la carta, enviada por el ministro de Finanzas griego, Euclides Tsakalotos, Atenas se compromete a presentar mañana, a más tardar, una amplia lista de reformas para ser implementadas en las áreas de "sostenibilidad fiscal, estabilidad financiera y crecimiento económico a largo plazo".



La carta no especifica en detalle las reformas inmediatas que plantea, pero sí alude a que afectarán a la fiscalidad y a las pensiones, así como acciones adicionales para "reforzar y modernizar la economía".