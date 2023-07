¿Fin a las monedas y billetes? Así será la llegada del euro digital

El dinero en efectivo sigue siendo nuestro principal método de pago, aunque su uso ha caído en los últimos años. De hecho, dos de cada cinco españoles ya no utilizan monedas ni billetes a diario. Aumenta el uso de las tarjetas o del móvil para pagar, sobre todo entre los más jóvenes.

Felisa vive en un pueblo de Ávila y no tiene tarjeta. "Nada de tarjetas, nada de teléfono móvil, pago todo con dinero", señala. Hortensia también prefiere el metálico: "Yo con tarjetas no, yo ya soy mayor, me lio mucho". Al otro lado se encuentran los jóvenes. "No llevo efectivo, entonces todo con tarjeta", explican.

Existen ya establecimientos que ya no aceptan dinero en efectivo. Sin embargo, la Comisión Europea quiere proteger el dinero en metálico, para que todos los ciudadanos tengan libertad a la hora de elegir el método de pago.

Por eso, Bruselas pretende que los países puedan obligar a determinados comercios a que siempre exista la opción de pagar en efectivo. La idea es que las monedas y los billetes que usamos convivan muy pronto con el euro digital.

Llega el euro digital

Al igual que el efectivo, se prevé que el euro digital pueda usarse con los medios de pago privados nacionales e internacionales habituales, como tarjetas o aplicaciones de pago, de modo que funcionará como un monedero digital que permitirá a las empresas poder pagar con el euro digital en cualquier momento y lugar de la eurozona.

Los bancos y otros proveedores de servicios de pago de la UE distribuirán el euro digital a particulares y empresas y para fomentar la inclusión financiera, las personas que no tengan cuenta bancaria podrán abrir y mantener una cuenta en una oficina de correos o en otra entidad pública, como un ayuntamiento.

La moneda virtual en la que está trabajando el Banco Central Europeo llegará muy pronto a nosotros. Bruselas avisa de que esta nueva forma de pago no sustituirá al dinero físico.